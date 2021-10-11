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Общество

Чиновники из Минсельхоза и логистические компании создали коррупционную схему

Чиновники Минсельхоза и представители логистических компаний создали коррупционную схему. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что Государственным комитетом национальной безопасности проведен анализ процедур перемещения отечественной сельхозпродукции в страны ЕАЭС. В результате госорган установил группу должностных лиц и отдельных компаний, вступивших в сговор и создавших искусственные барьеры для беспрепятственного вывоза сельхозпродукции за пределы республики.

Поэтому, как отмечают в ГКНБ, сельхозпроизводители вынуждены выплачивать крупные суммы денег должностным лицам и логистическим компаниям для беспрепятственного перемещения продукции в государства ЕАЭС.

По результатам проведенного следствия задержаны и привлечены к уголовной ответственности отдельные должностные лица Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов и представители логистической компании, организовавшие эту коррупционную схему.

В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период следствия. ГКНБ продолжает работу по выявлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к данному преступлению.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209985/
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