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Общество

Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 3 октября 2011 года

Самым жарким в Бишкеке было 3 октября 2011 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +31,5 градуса.

Самым холодным — 3 октября 1968-го, когда температура составила −1,3 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры октября для столицы составляет +11,6 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был октябрь 1959 года со средней температурой +15,9 градуса.

Самым холодным — октябрь 1901-го со среднемесячной температурой +6 градусов.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 3 октября ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит +2-4 градуса. Днем в столице будет солнечно. Воздух прогреется до +11-13 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208953/
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