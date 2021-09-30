На Гибралтаре нашли затерянную более 40 тысяч лет назад пещеру

Ученые во время раскопок обнаружили на Гибралтаре изолированную более 40 тысяч лет пещеру. Эта находка позволит узнать многое о культуре и обычаях неандертальцев, сообщает The Guardian.

Пещера Авангард находится в пещерном комплексе Горама, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Впервые она была раскопана в 1997 году, а в 2012-м начат проект, целью которого было определение размеров пещеры и наличия в ней проходов и камер, которые за много лет и даже тысячелетий оказались запиты разными более поздними отложениями, преимущественно песком.

Фото Gibraltar National Museum

Команда под руководством биолога-эволюциониста профессора Клайва Финлейсона, директора Национального музея Гибралтара, обнаружила большую камеру в самом конце пещеры Авангард.

Исследователи смогли немного расширить брешь в отложениях и выяснили, что там находится отдельная 13-метровая камера. Первоначальные находки на поверхности показали останки рыси, пятнистой гиены и белоголового сипа, а также царапины на стенах, оставленные хищниками, которых еще предстоит идентифицировать. Здесь также явно видны свидетельства давних землетрясений. Теперь же ученые, продолжая работать в камере, которая была запечатана на 40 тысяч лет, надеются получить новую информацию о жизни и поведении этих древних людей. Возможно, что дальнейшие раскопки приведут специалистов и к другим камерам, а может, даже удастся найти и место захоронения.