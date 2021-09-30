Новые наркотики требуют других подходов, или Есть ли жизнь после зависимости

«Мне 39, я употребляю психоактивные вещества с 15 лет. И почти столько же борюсь с зависимостью — с тех пор, как бросила опиаты. В этом мне помогают экстрим и саморазвитие, к примеру, прыжки со скалы, игра на барабанах и другое», — говорит бишкекчанка Алла Бессонова.

«Есть только сегодня»

«Пять лет в моей жизни были «чистыми», когда я готовилась стать мамой и хотела родить здоровых детей. Но однажды после сильного стресса снова стала позволять себе алкоголь и наркотики. После срыва пришлось уйти из программы анонимных наркоманов, — вспоминает женщина. — Сейчас я хочу сохранить все, что есть и чего удалось достичь в своей жизни, и мечтаю не начать употреблять».

Алла Бессонова смогла справиться с травлей и дискриминацией, сегодня она открыто рассказывает о своем опыте, помогает продвигать в Кыргызстане программы снижения вреда и развивать женское лидерство среди маргинальных слоев населения.

Программы снижения вреда наша страна начала внедрять в 2002 году одной из первых в Центральной Азии.

Главная цель таких программ — сохранить человеку жизнь и здоровье, обеспечить возможность сдавать анализы на ВИЧ, гепатит С, получать своевременную адекватную медицинскую и правовую помощь без стигмы и унижений.

Признание зависимости, по словам женщины, — это ежедневная работа над собой, изменением мышления и поведения, постоянная борьба с тягой к употреблению. Что еще важно — не ругать себя за прошлое, возместить тот ущерб, который когда-то причинил близким. Эти и другие практики работают на выздоровление.

Каждый человек может перестать употреблять любые психоактивные вещества, но первый шаг — признаться, что жизнь стала неуправляемой.

Есть платные программы реабилитации, а также группы самопомощи для анонимных наркоманов или алкоголиков. «О подходах и возможностях получения помощи для лиц, употребляющих наркотики, должны говорить не только люди из сообществ. Программы снижения вреда есть в нашей стране, и очень неплохие, но их нужно адаптировать под популярные сегодня стимуляторы. Опиатов почти не осталось на наркорынке, в последние семь-восемь лет стали доступны стимуляторы, такие как «Альфа PVP» и «Мефедрон», которые оказывают несколько иное влияние на здоровье человека и требуют других подходов — как в программах снижения вреда, так и в лечении», — считает Алла Бессонова.

Новые наркотики захватывают рынок

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Согласно исследованию «Употребление новых психоактивных веществ (НПВ) в КР», на начало 2020-го на наркологическом учете состояло около 8,5 тысячи человек. Однако реальное число потребителей наркотиков может быть намного больше. Ведь многие скрывают свою болезнь, не обращаются официально за медицинской помощью или идут анонимно в частные службы, если позволяют финансовые возможности.

За последние годы в Кыргызстане поменялась наркосцена. Если раньше одним из самых распространенных наркотиков был героин, то сейчас все больше людей с психическими и поведенческими расстройствами, вызванными употреблением НПВ. В Бишкеке регулярно появляются надписи на зданиях о продаже наркотических средств. Пока закрашивают в одном месте, они появляются в нескольких других.

«Новые наркотики опасны тем, что они непонятной химической структуры, непонятного состава и эффекта. Неизвестно, как они могут повлиять на психику, организм, какие процессы могут подстегнуть, — предупреждает врач-нарколог, заведующая подростковым отделением Республиканского центра наркологии Салтанат Омурдинова. — Распространяются НПВ очень быстро из-за большой доступности, нынешних реалий жизни, когда постоянно нужно быть «в тусовке», и отсутствия сильных внешних последствий, как у героина (разрушение вен, мягких тканей). При потреблении новых наркотиков страдает в основном поведенческая часть».

Как уберечь молодежь?

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Растет и число детей, употребляющих психоактивные вещества. С клея и аптечной наркомании они переходят на что-то более тяжелое.

«К сожалению, некоторых фармацевтов не смущает то, что подросток покупает десять пачек какого-то препарата, пипетки и так далее. На детей очень сильно повлияли пандемия коронавируса, карантин, онлайн-обучение, когда ребята были предоставлены сами себе, вырос уровень стресса. Они не знали, как справляться с переживаниями, — поясняет Салтанат Омурдинова. — В Центре наркологии развернули красную зону, поэтому очень многие подростки, к сожалению, прошли мимо нас. Сейчас мы набираем обороты, ведем профилактическую работу».

Один из важных вопросов — чем увлечь молодежь, чтобы уберечь от пагубной зависимости? Многие специалисты сходятся во мнении, что нельзя запугивать. «Запугивающая тактика работает только до поры до времени и уже себя исчерпала. Нынешняя молодежь продвинутая, информированная больше некоторых взрослых, но неопытная. У подрастающего поколения нет жизненного опыта, который есть у взрослых, чтобы понять, что хорошо, а что плохо», — добавляет врач-нарколог.

Человеку нужно дать исчерпывающую информацию, а он уже сам должен осознать возможные последствия и нести ответственность за свое будущее.

Евгений Милюков долго шел к этому осознанию. Из 47 лет 18 он провел в местах лишения свободы за употребление наркотиков. Сейчас работает равным консультантом и занимается социальным сопровождением освободившихся из мест заключения.

Подход «Равный равному» — это когда не осуждают, не бьют, не учат, как жить, а на своем примере показывают, что при желании можно бросить наркотики, иметь семью, зарабатывать, жить.

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«Я начал употреблять эпизодически лет с 12 и на постоянной основе — как пришел из армии в 1995 году. Рос в неполной семье, мать работала от рассвета до заката. Попал под дурное влияние, бездельничал. Все началось с каннабиса, а потом по нарастающей пошло-поехало, — вспоминает мужчина. — Пока не попал в поле зрения правоохранительных органов, все было хорошо. В 1997-м первый раз дали год с принудительным лечением. После этого я выходил и был «пушечным мясом» для оперативных работников».

«Всего у меня шесть судимостей, и все за употребление и хранение наркотиков. Последний раз меня осудили на девять лет с формулировкой «ранее судим и должных выводов для себя не сделал». За что мне дали такой срок, до сих пор не пойму, — возмущен он. — В 2011-м у меня выявили ВИЧ, но не сообщили об этом. Только когда появилась бешеная вирусная нагрузка и подцепил туберкулез, врачи начали рассказывать, что такое ВИЧ-инфекция, и подключили меня к антиретровирусной терапии. Тогда у меня в голове что-то щелкнуло, захотелось жить.

Когда меня отпустили, случайно увидел объявление «Социальное сопровождение до и после освобождения». Спасибо общественному фонду «Ранар» за своевременную помощь, иначе я бы уже умер или снова сидел. Сейчас я обладаю какой-то информацией и делюсь знаниями с другими, предупреждаю о возможных последствиях с плохим концом».

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Евгений Милюков сетует на дискриминацию в обществе: «Если ты потребитель, еще и с ВИЧ-статусом, то на работу не берут, в гости не приглашают. Зачем? Он же наркоман! Люди до сих пор думают, что ВИЧ передается через общую посуду. Я свой статус не скрываю, но есть коллеги, которым приходится это делать. Это мешает им жить полноценно.

В госучреждения идти невозможно, там сразу ставят клеймо, что ты наркоман. Два года назад оказался в стационаре республиканского уровня. У врачей предвзятое отношение, оперировать не торопятся, медсестры вторые перчатки надевают. Разве это нормально?»

В страхе не удержать

При индивидуальном подходе, по его словам, семь из десяти наркопотребителей меняют поведение, при карательной же системе — только один из десяти.

«При адекватном подходе человек может стать полезным обществу, а при карательной системе, когда всех загоняют в угол, ничего хорошего не получится, — уверен руководитель «Ассоциации сети снижения вреда» Сергей Бессонов. — Наркомания — это болезнь. Но почему-то вместо лечения людей у нас отправляют в тюрьму. Где-то в мире до сих пор есть смертная казнь. Но даже при самых серьезных наказаниях наркопотребители никуда не делись. Мир открытый, продажи электронные».

«Поэтому нам нужны программы поддержки, реабилитации и социализации, а наказание не работает», — подчеркивает Сергей Бессонов.

Нарколог Салтанат Омурдинова считает, что отношение и подход к наркопотребителям в Кыргызстане меняются: «Растет уровень толерантности, особенно среди молодых врачей. Они воспринимают своих пациентов как лиц, нуждающихся в помощи. Мы обязаны помочь им. Увеличивается и количество профилактических мероприятий. Вектор направлен на семью, на первичную профилактику, когда можно предотвратить любые последствия».