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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 сентября: немного похолодает

В Кыргызстане дождь ожидается в Таласской области и некоторых районах Чуйской. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +8, днем +23 градуса.

В Чуйской области ожидается ночью +6, днем +24 градуса.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +9, днем до +29 градусов.

В Нарынской области +3 ночью и +25 градусов днем. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Иссык-Кульской области ночью +5, днем +24 градуса. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Таласской области температура ночью +2, днем +25 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208749/
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