Город Ош будет развивать сотрудничество с предприятиями и учреждениями Беларуси. Об этом сообщили в мэрии южной столицы.

Читайте по теме Акылбек Жапаров хочет активизации торгово-экономического развития с Беларусью

По ее данным, мэр Оша Алмаз Мамбетов встретился с послом Беларуси в Кыргызстане Андреем Страчко.

Стороны обсудили возможности развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, социально-гуманитарной и культурной сферах.

«Белорусские компании готовы участвовать во всех тендерах по поставке спецтехники для городских строительных и коммунальных предприятий. Активно работаем в сфере организации сборки электрооборудования на базе Ошского предприятия «Унаа Курулуш». Для студентов из-за рубежа действует грантовая президентская программа по обучению в вузах Беларуси. Студенты из Оша могут подать заявки для участия в ней», — рассказал Андрей Страчко.

Поговорили также о проведении совместного бизнес-форума, выставки с участием белорусских бизнес-кругов, установке побратимских отношений с крупными городами Беларуси, поставках гибридных троллейбусов и спецтехники для коммунальных предприятий Оша.