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Общество

Город Ош будет развивать сотрудничество с предприятиями и учреждениями Беларуси

Город Ош будет развивать сотрудничество с предприятиями и учреждениями Беларуси. Об этом сообщили в мэрии южной столицы.

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По ее данным, мэр Оша Алмаз Мамбетов встретился с послом Беларуси в Кыргызстане Андреем Страчко.

Стороны обсудили возможности развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, социально-гуманитарной и культурной сферах.

«Белорусские компании готовы участвовать во всех тендерах по поставке спецтехники для городских строительных и коммунальных предприятий. Активно работаем в сфере организации сборки электрооборудования на базе Ошского предприятия «Унаа Курулуш». Для студентов из-за рубежа действует грантовая президентская программа по обучению в вузах Беларуси. Студенты из Оша могут подать заявки для участия в ней», — рассказал Андрей Страчко.

Поговорили также о проведении совместного бизнес-форума, выставки с участием белорусских бизнес-кругов, установке побратимских отношений с крупными городами Беларуси, поставках гибридных троллейбусов и спецтехники для коммунальных предприятий Оша.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208715/
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