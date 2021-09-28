Законы Кыргызстана недостаточно защищают женщин и девочек. В частности, в документе «Об охране и защите от семейного насилия» есть недостатки и пробелы. К такому заключению пришли эксперты по результатам исследования, проведенного Общественным объединением «Гражданский союз» в рамках инициативы ЕС-ООН «Луч Света».

Они проанализировали, насколько нормы закона соответствуют международным стандартам в области искоренения насилия в отношении женщин и девочек, а также изучили воздействие этих норм на фактическую защищенность от насилия.

В докладе отмечается, что в 2003 году Кыргызстан первым среди государств-членов СНГ принял специальный закон по защите от семейного насилия. В этой связи государственные и муниципальные служащие перестали говорить, что насилия в семье не существует.

В 2017 году закон основательно пересмотрели, была принята новая редакция.

«Новые нормы улучшили защиту жертв семейного насилия, но при этом в законе все еще остаются значительные пробелы. Например, он не содержит понятия «сексуальное насилие». Хотя международные органы признают, что сексуальное насилие может происходить в семье и является одной из распространенных в нем форм насилия. Закон дает определение лиц, кто входит в понятие «член семьи» и «лиц, приравненных к членам семьи», включая «лиц, которые состоят в фактических брачных отношениях» и «иных родственников, проживающих совместно». В целом это соответствует международным нормам, но совместное проживание лиц, к примеру, бывших супругов, не должно являться обязательным критерием для квалификации определенных деяний как «семейное насилие», — говорится в заключении экспертов.

Гражданский союз призывает внести изменения в Закон «Об охране и защите от семейного насилия», чтобы обеспечить более полную защищенность женщин и девочек от насилия в семье.

В частности, необходимо дополнить определение семейного насилия в законе и изложить его в следующей редакции: «семейное насилие — это деяние, характеризующееся умышленными уголовно наказуемыми действиями или (и) бездействием, сопровождающееся физическим, психологическим, сексуальным, экономическим и культурным насилием, угрозами, а также пренебрежительным отношением или (и) принуждением к совершению определенных действий, которые наносят физические и психологические страдания, а также угрозу жизни, совершенные одним членом семьи в отношении другого члена семьи/приравненного к нему лица».

При этом законодательство должно применяться как минимум:

к лицам, которые состоят или состояли в интимных отношениях, включая супружеские отношения, гражданский брак, раздельное проживание;

к лицам, находящимся в семейных отношениях;

к членам одного домохозяйства.

В Кыргызстане с начала года органы внутренних дел зарегистрировали 7 тысяч 665 случаев семейного насилия.