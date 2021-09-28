Минтранс продолжает рейды по контролю пригородных маршруток

По вечерам Чуйским территориальным управлением Госагентства автотранспорта совместно с представителями фирм-перевозчиков контролируется работа пригородных маршруток. Об этом сообщает Министерство транспорта и коммуникаций.

Отмечается, что рейды проходят в районе остановки «Шлагбаум». Проверяется соблюдение перевозчиками плановых выходов и регулярности движения. Ранее им поручили увеличить количество бусиков по маршрутам Бишкек — Кара-Балта, Бишкек — Чалдовар и Бишкек — Сокулук.

«Накануне по маршруту Бишкек — Сокулук при плане в 79 бусиков вышла 81 машина. По направлению Бишкек — Кара-Балта при плане в 85 машин вышло 76, по направлению Бишкек — Чалдовар из 76 бусиков по плану работали 70», — говорится в сообщении.