ВОЗ предлагает ради борьбы с раком повысить налоги на алкоголь

Даже умеренное потребление алкоголя повышает риск развития рака, особенно рака ротовой полости, глотки, пищевода, ободочной и прямой кишки, печени, гортани и рака груди у женщин. В европейском бюро ВОЗ подсчитали, что повышение акцизных пошлин на спиртные напитки поможет предотвратить в регионе почти 5 тысяч случаев смерти от рака и 10 тысяч 700 случаев новых заболеваний в год. Об этом сообщают «Новости ООН».

Отмечается, что в журнале «Лансет» опубликовано новое исследование ВОЗ «Моделирование воздействия повышенных налогов на спиртные напитки на онкологические заболевания, связанные с употреблением алкоголя в Европейском регионе».

«В 2020-м в Европейском регионе ВОЗ онкологические заболевания были выявлены у 4,8 миллиона человек», — заявляет один из авторов исследования Карина Феррейра-Боргес.

По ее словам, в Европейском регионе самый высокий в мире уровень заболеваемости раком, чему способствует пьянство. Умерить пристрастие людей к спиртным напиткам, считают в организации, можно за счет налогообложения.

Авторы исследования представили модели трех сценариев, в рамках которых действующие акцизные пошлины на спиртные напитки повышаются на 20, 50 и 100 процентов.

Они пришли к выводу, что удвоение действующих акцизных пошлин позволит Великобритании предотвратить более 1 тысячи 800 случаев заболеваний и 680 случаев смерти. При такой же стратегии Россия сможет предотвратить 1 тысячу 400 случаев заболеваний и 725 случаев смерти, а Германия — 1 тысячу 250 случаев заболеваний и 525 случаев смерти.