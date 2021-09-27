В Бишкеке 27 сентября солнечно. Температура воздуха ожидается +27 градусов. День уменьшился до 11 часов 57 минут.

Отключение света, газа, воды

9.00-18.00 — жилмассивы «Керемет» (улицы Дыйкан, Профсоюзная, Эркин Эл, Месароша), «Арча-Бешик» (улицы Шералиева, Термечикова, Бердибаева, Кызыл-Адыр, Ак-Туз), «Колмо» (улицы Кулиева, Мыскал, Республиканская, Максат), «Ак-Ордо» (улица Бугу-Эне), улицы Московская, 147, 193, Исанова, 33;

9.30-17.00 — отрезки улиц Керамической, Широкой, Джантошева, Жукеева-Пудовкина, Скрябина, Суванбердиева, Токтоналиева, 78, переулок Ангарский.

У кого намечается той

Камчыбек Ташиев

Родился 27 сентября 1968 года. Председатель ГКНБ.

Юрий Краковецкий

Родился 27 сентября 1992 года в Бишкеке. Мастер спорта КР по дзюдо, мастер спорта международного класса.

Памятные даты

Всемирный день туризма

Всемирный день туризма учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации, ЮНВТО, в 1979 году в испанском городе Торремолино.

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Эта дата выбрана в связи с тем, что 27 сентября 1970-го принят устав Всемирной туристской организации. День призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению.

Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником, и тех, кто непосредственно занят в сфере турбизнеса: сотрудников туристических компаний, музейных работников, руководителей и персонала гостиничных комплексов — всех, кто профессионально обеспечивает комфортный и безопасный отдых.

День рождения поисковой системы Google

Начиналось все в середине 1990-х годов, когда студенты Стэнфордского университета Ларри Пейдж и Сергей Брин разработали поисковую систему, названную ими BackRub. Произошло это в 1996-м.

Доподлинно неизвестно, как название Google пришло в голову основателям компании, но оно происходит от термина googol, обозначающего цифру, состоящую из единицы и ста нулей. Видимо, создатели поисковика намекали на невероятный объем информации, который будет способна предоставить пользователям их система.

Google стал самым популярным поисковиком в мире, сделав своих создателей миллиардерами. Сегодня система обрабатывает свыше миллиарда поисковых запросов в день. Популярность этого поисковика привела к тому, что в середине 2000-х годов появился неологизм «гуглить», то есть искать информацию в интернете при помощи поисковика Google.

Куда сходить

Культура

выставка-ярмарка цветов и меда проходит на площади Победы.

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

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