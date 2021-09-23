Сотрудники МЧС КР участвуют в международном военно-спасательном триатлоне

В Казахстане начались международные соревнования по спасению «Казспас-2021». Об этом сообщили в МЧС Кыргызстана.

По его данным, они пройдут на полигоне «Скалистый город Астана» в Алматинской области, включая многоплановые соревнования и военно-спасательный триатлон.

В соревнованиях принимают участие восемь спасателей МЧС Кыргызстана.

По итогам будут определены лучшие спасательные отряды и спасательные отряды воинских частей.

Участники будут соревноваться в таких номинациях, как поисково-спасательные работы в условиях техногенных катастроф, поисково-спасательные работы на акватории и поисково-спасательные операции в условиях дикой природы.