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Общество

Сотрудники МЧС КР участвуют в международном военно-спасательном триатлоне

В Казахстане начались международные соревнования по спасению «Казспас-2021». Об этом сообщили в МЧС Кыргызстана.

По его данным, они пройдут на полигоне «Скалистый город Астана» в Алматинской области, включая многоплановые соревнования и военно-спасательный триатлон.

В соревнованиях принимают участие восемь спасателей МЧС Кыргызстана.

По итогам будут определены лучшие спасательные отряды и спасательные отряды воинских частей.

Участники будут соревноваться в таких номинациях, как поисково-спасательные работы в условиях техногенных катастроф, поисково-спасательные работы на акватории и поисково-спасательные операции в условиях дикой природы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208158/
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