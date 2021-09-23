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Общество

День государственного языка. Айсулуу Тыныбекова обратилась к кыргызстанцам

Олимпийский призер Айсулуу Тыныбекова призвала соотечественников развивать кыргызский язык. Об этом говорится в ее поздравлении с Днем государственного языка, которое спортсменка опубликовала на своей странице в Facebook.

«История кыргызского языка — это история нашего народа. Сегодня языковой вопрос является одним из главных приоритетов нашего государства», — написала спортсменка.

Айсулуу Тыныбекова призывает всех говорить на кыргызском языке и развивать его. «Знать родной язык — это знак уважения к своим предкам и своему народу», — добавила она.
 
Пост сопровождается снимками из новой фотосессии серебряного призера Игр в Токио. Спортсменка позировала в национальной одежде.

 
 
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208119/
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