День государственного языка. Айсулуу Тыныбекова обратилась к кыргызстанцам

Олимпийский призер Айсулуу Тыныбекова призвала соотечественников развивать кыргызский язык. Об этом говорится в ее поздравлении с Днем государственного языка, которое спортсменка опубликовала на своей странице в Facebook.

«История кыргызского языка — это история нашего народа. Сегодня языковой вопрос является одним из главных приоритетов нашего государства», — написала спортсменка.

Айсулуу Тыныбекова призывает всех говорить на кыргызском языке и развивать его. «Знать родной язык — это знак уважения к своим предкам и своему народу», — добавила она.

Пост сопровождается снимками из новой фотосессии серебряного призера Игр в Токио. Спортсменка позировала в национальной одежде.