Совместимы ли донорство и вакцинация против COVID-19, рассказала специалист

После вакцинации от COVID-19 срок медицинского отвода от донорства составляет 30 календарных дней. Об этом на брифинге сообщила заместитель директора Республиканского центра крови Айганыш Сатыбалдиева.

Она отметила, что перед забором крови донор проходит медосмотр и заполняет анкету. «В ней есть вопросы, болел ли он коронавирусной инфекцией, получал ли вакцину», — отметила она.

Айганыш Сатыбалдиева добавила, что и после COVID-19 человек может сдавать кровь, но также существует срок медотвода.

«Он зависит от формы. При легкой форме — 30 дней, при тяжелой — полгода», — пояснила специалист и добавила, что в Кыргызстане в последние выходные сентября отмечается Национальный день донора.

Всех желающих сдать кровь пригласили принять участие в акции.