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Общество

Теперь официально. Глава бишкекского «Тазалыка» освобожден от должности

Глава «Тазалыка» Рыспек Сарпашов освобожден от должности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, уже бывший директор написал заявление по собственному желанию.

«Временное исполнение обязанностей возложено на заместителя директора Айдарбека Дыйканбаева», — отметили в мэрии.

Отметим, что об увольнении Рыспека Сарпашова стало известно накануне, но в муниципалитете не комментировали появившуюся информацию.

Напомним, Рыспек Сарпашов руководил муниципальным предприятием в 2010-2012, 2014-2018 годах. В августе 2018-го он был назначен вице-мэром по ЖКХ, после чего в октябре 2019 года вновь возглавил «Тазалык».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207844/
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