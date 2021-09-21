Теперь официально. Глава бишкекского «Тазалыка» освобожден от должности

Глава «Тазалыка» Рыспек Сарпашов освобожден от должности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, уже бывший директор написал заявление по собственному желанию.

«Временное исполнение обязанностей возложено на заместителя директора Айдарбека Дыйканбаева», — отметили в мэрии.

Отметим, что об увольнении Рыспека Сарпашова стало известно накануне, но в муниципалитете не комментировали появившуюся информацию.

Напомним, Рыспек Сарпашов руководил муниципальным предприятием в 2010-2012, 2014-2018 годах. В августе 2018-го он был назначен вице-мэром по ЖКХ, после чего в октябре 2019 года вновь возглавил «Тазалык».