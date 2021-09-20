Запущен первый интерактивный сайт с онлайн-курсами на кыргызском языке. Об этом сообщили в ОФ «IDEA Центральная Азия».

По его данным, в рамках проекта «МедиаКыздар академиясы» создали образовательную платформу «Курсив», на которой собраны четыре онлайн-курса на кыргызском языке.

«В такой мультимедийной среде обучение проходит в легком и развлекательном формате. Сайт быстро загружается на любом устройстве, что очень важно для молодежи, проживающей в регионах с нестабильным интернетом», — отметили разработчики.

Авторами курсов являются Айгерим Акылбекова, Сайкал Жумалиева и Бегайым Аджикеева. Они могут получать обратную связь на каждый свой урок.

Проект «Медиакыздар академиясы» — это двухлетняя инициатива IDEA CA при финансовой поддержке Демократического фонда ООН (UNDEF). Проект направлен на создание возможностей для самореализации девушек и формирование общественного дискурса в медиасфере по проблемам женщин на кыргызском языке.