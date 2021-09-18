12:18
USD 84.78
EUR 99.84
RUB 1.17
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В шести странах мира школы до сих пор почти полностью закрыты

В шести странах мира школы до сих пор почти полностью закрыты. Об этом говорится в новом докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сообщают «Новости ООН».

В организации отметили, что таким образом 77 миллионов детей лишены не только права на образование, но и возможности общаться со сверстниками и нормально развиваться.

«Спустя 18 месяцев после начала пандемии примерно в 30 государствах мира школы все еще полностью или частично закрыты. Школьники в Бангладеш, Венесуэле, Саудовской Аравии, Панаме, Кувейте и на Филиппинах вообще не ходят в школу и обучаются дистанционно», — отмечается в докладе.

В целом за период пандемии примерно 131 миллион детей в 11 странах мира пропустили более трех четвертей очного обучения.

В Кыргызстане учебный год начался в традиционном режиме 15 сентября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207525/
просмотров: 383
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекские садики заработают с 20 сентября
Пробелы из-за дистанционного обучения будут восполнять в течение года
Ношение масок в школах Бишкека будет обязательным
В Каинды сообщили, что если родители не привьются, детей не пустят в школу
Формат работы школ и детсадов Бишкека будет известен после 20 августа
Два условия возвращения офлайн-обучения назвали в Минобразования
Если COVID-19 отступит. Министр образования о новом учебном годе офлайн
Япония выделяет $2,7 миллиона для обеспечения безопасного открытия школ
Вопрос обучения в реальном режиме Минобразования обсудит на совещании в августе
ЮНИСЕФ: Закрытие школ привело к росту показателей насилия и детской беременности
Популярные новости
Незаконные высотки. Около 60&nbsp;незаконных многоэтажных домов под угрозой сноса Незаконные высотки. Около 60 незаконных многоэтажных домов под угрозой сноса
Пригородные бусики. Пассажиры штурмом берут маршрутки, а&nbsp;у&nbsp;Минтранса все хорошо Пригородные бусики. Пассажиры штурмом берут маршрутки, а у Минтранса все хорошо
Примите жесткие меры. Артисты просят Садыра Жапарова наказать политиков Примите жесткие меры. Артисты просят Садыра Жапарова наказать политиков
Курсана Асанова задержали по&nbsp;делу о&nbsp;беспорядках в&nbsp;Бишкеке Курсана Асанова задержали по делу о беспорядках в Бишкеке
Бизнес
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; приглашает на&nbsp;праздничное открытие филиала в&nbsp;Бишкеке Банк «Бай Тушум» приглашает на праздничное открытие филиала в Бишкеке
Российские инвесторы обратились к&nbsp;Садыру Жапарову. Просят защитить от&nbsp;беспредела Российские инвесторы обратились к Садыру Жапарову. Просят защитить от беспредела
Все о&nbsp;маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе от&nbsp;зарубежных спикеров на&nbsp;DIGITAL FEST 2021 Все о маркетинге, креативе и рекламе от зарубежных спикеров на DIGITAL FEST 2021
Пройдите онлайн-идентификацию в&nbsp;MegaPay за&nbsp;несколько секунд Пройдите онлайн-идентификацию в MegaPay за несколько секунд
18 сентября, суббота
12:14
В Бишкеке мужчина с игрушечным пистолетом ограбил прохожего В Бишкеке мужчина с игрушечным пистолетом ограбил прохо...
12:00
Сарычат-Эрташский заповедник. Как инвесторы его едва не раскатали бульдозерами
11:43
Анализ сведений. В Бишкеке презентовали первую платформу городских данных
11:32
COVID-19. В шести странах мира школы до сих пор почти полностью закрыты
11:31
В 9-м микрорайоне Бишкека торговцы стоят на велодорожке