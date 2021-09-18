COVID-19. В шести странах мира школы до сих пор почти полностью закрыты

В шести странах мира школы до сих пор почти полностью закрыты. Об этом говорится в новом докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сообщают «Новости ООН».

В организации отметили, что таким образом 77 миллионов детей лишены не только права на образование, но и возможности общаться со сверстниками и нормально развиваться.

«Спустя 18 месяцев после начала пандемии примерно в 30 государствах мира школы все еще полностью или частично закрыты. Школьники в Бангладеш, Венесуэле, Саудовской Аравии, Панаме, Кувейте и на Филиппинах вообще не ходят в школу и обучаются дистанционно», — отмечается в докладе.

В целом за период пандемии примерно 131 миллион детей в 11 странах мира пропустили более трех четвертей очного обучения.

В Кыргызстане учебный год начался в традиционном режиме 15 сентября.