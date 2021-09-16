Топ самых влиятельных людей мира по версии журнала Time

Новоизбранный президент Ирана Эбрахим Раиси вошел в список 100 самых влиятельных людей 2021 года по версии журнала Time. О том, кто еще попал в рейтинг и что стало для всех сюрпризом.

Среди «лидеров» в этом году — глава ВТО, президент Ирана, премьеры Италии, президент Сальвадора. Второй год подряд в нем присутствуют: Си Цзиньпин, Байден, Трамп, Моди. А, например, главы России Владимира Путина среди них нет.

Таблоид разделил 100 влиятельных людей по категориям: «Титаны», «Новаторы», «Деятели искусства», «Лидеры», «Изобретатели» и «Кумиры». Участники списка не ранжированы.

« Титанами » Time называет гендиректора Apple Тима Кука, американских спортсменов Симону Байлз, Эллисон Феликс и других.

» Time называет гендиректора Apple Тима Кука, американских спортсменов Симону Байлз, Эллисон Феликс и других. В категорию « Новаторов » попали певица Билли Айлиш, адвокат семьи Флойда Бен Крамп.

» попали певица Билли Айлиш, адвокат семьи Флойда Бен Крамп. Среди « Деятелей искусства » журнал называет, помимо прочих, актеров Омара Си, Скарлетт Йоханссон, Кейт Уинслет.

» журнал называет, помимо прочих, актеров Омара Си, Скарлетт Йоханссон, Кейт Уинслет. Среди « Кумиров » — принц Гарри и его супруга Меган Маркл, теннисистка Наоми Осака, певица Бритни Спирс и другие. В этой же категории Навальный — единственный во всем списке россиянин.

» — принц Гарри и его супруга Меган Маркл, теннисистка Наоми Осака, певица Бритни Спирс и другие. В этой же категории Навальный — единственный во всем списке россиянин. В категорию «Изобретателей» вошли Илон Маск, гендир General Motors Company Мэри Барра.

Кроме того, для многих стало сюрпризом, что в рейтинг журнала в этом году попал один из основателей движения «Талибан» и нынешний заместитель премьер-министра талибского правительства Афганистана мулла Абдул-Гани Барадар.

Напомним, что последние дни в СМИ появлялась информация, что Барадар давно не появлялся на публике и выдвигались версии, что он якобы был ранен и возможно погиб в ходе разборок и борьбы за власть внутри «Талибана».