00:54
USD 84.80
EUR 100.28
RUB 1.16
Общество

Топ самых влиятельных людей мира по версии журнала Time

Новоизбранный президент Ирана Эбрахим Раиси вошел в список 100 самых влиятельных людей 2021 года по версии журнала Time. О том, кто еще попал в рейтинг и что стало для всех сюрпризом.

Среди «лидеров» в этом году — глава ВТО, президент Ирана, премьеры Италии, президент Сальвадора. Второй год подряд в нем присутствуют: Си Цзиньпин, Байден, Трамп, Моди. А, например, главы России Владимира Путина среди них нет.

Таблоид разделил 100 влиятельных людей по категориям: «Титаны», «Новаторы», «Деятели искусства», «Лидеры», «Изобретатели» и «Кумиры». Участники списка не ранжированы.

  • «Титанами» Time называет гендиректора Apple Тима Кука, американских спортсменов Симону Байлз, Эллисон Феликс и других.
  • В категорию «Новаторов» попали певица Билли Айлиш, адвокат семьи Флойда Бен Крамп.
  • Среди «Деятелей искусства» журнал называет, помимо прочих, актеров Омара Си, Скарлетт Йоханссон, Кейт Уинслет.
  • Среди «Кумиров» — принц Гарри и его супруга Меган Маркл, теннисистка Наоми Осака, певица Бритни Спирс и другие. В этой же категории Навальный — единственный во всем списке россиянин.
  • В категорию «Изобретателей» вошли Илон Маск, гендир General Motors Company Мэри Барра.

Кроме того, для многих стало сюрпризом, что в рейтинг журнала в этом году попал один из основателей движения «Талибан» и нынешний заместитель премьер-министра талибского правительства Афганистана мулла Абдул-Гани Барадар.

Напомним, что последние дни в СМИ появлялась информация, что Барадар давно не появлялся на публике и выдвигались версии, что он якобы был ранен и возможно погиб в ходе разборок и борьбы за власть внутри «Талибана».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207330/
просмотров: 544
Версия для печати
Материалы по теме
Россия обвинила США в потребительском отношении к странам Центральной Азии
Популярные новости
Незаконные высотки. Около 60&nbsp;незаконных многоэтажных домов под угрозой сноса Незаконные высотки. Около 60 незаконных многоэтажных домов под угрозой сноса
Пригородные бусики. Пассажиры штурмом берут маршрутки, а&nbsp;у&nbsp;Минтранса все хорошо Пригородные бусики. Пассажиры штурмом берут маршрутки, а у Минтранса все хорошо
Десятки тысяч боевиков&nbsp;ИГ сосредоточены на&nbsp;границе со&nbsp;странами Центральной Азии Десятки тысяч боевиков ИГ сосредоточены на границе со странами Центральной Азии
Примите жесткие меры. Артисты просят Садыра Жапарова наказать политиков Примите жесткие меры. Артисты просят Садыра Жапарова наказать политиков
Бизнес
Все о&nbsp;маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе от&nbsp;зарубежных спикеров на&nbsp;DIGITAL FEST 2021 Все о маркетинге, креативе и рекламе от зарубежных спикеров на DIGITAL FEST 2021
Пройдите онлайн-идентификацию в&nbsp;MegaPay за&nbsp;несколько секунд Пройдите онлайн-идентификацию в MegaPay за несколько секунд
В&nbsp;Бишкеке пройдет первый форум по&nbsp;электронной коммерции e-Commerce EXPO 2021 В Бишкеке пройдет первый форум по электронной коммерции e-Commerce EXPO 2021
Выгодные агрокредиты в&nbsp;честь 20-летия KICB Выгодные агрокредиты в честь 20-летия KICB
17 сентября, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
16 сентября, четверг
23:55
Microsoft разрешила пользователям авторизовываться без пароля
23:33
Топ самых влиятельных людей мира по версии журнала Time
23:17
В Бишкеке мужчина впал в кому после автонаезда, милиция просит его опознать
22:58
При реконструкции теплосети стоимость работ завысили на 822 тысячи сомов
22:38
SpaceX отправила на орбиту четырех туристов. Они будут в космосе три дня