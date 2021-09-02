3 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — жилмассивы «Калыс-Ордо», «Ак-Орго» (улицы От-Араба, Ак-Ордо, Камбаркан, Саадак, Ынтымак, Проектируемая, Сон-Кол, Тимура Фрунзе, Адилет, Мурманская), «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Кызыл-Адыр, Набережная, Ойсул-Ата, Ахунбаева, Чортекова, Мурманская, Бадахшан, Жазыйра, Жоогазын, Сары-Булун, Кривоносова, Дабан, Арча-Бешик), «Ак-Босого» (улицы Чуй-41, Чуй-39, Чуй-45, Тулебердиева, Садаева, Ак-Чолмок, Кырк-Кыз, Бекбекей, Тагылдыр-Тоо), улица Акиева, 49;

9.30-17.00 — улица Тыныстанова, 7, отрезки улиц Чуйской, Кирпичной, Алма-Атинской, Осмонкула, Древесной, Салиевой, Саратовской;

9.30-18.30 — жилмассив «Токольдош» (улицы Менделеева, Кийизбаева), проспект Чуй, 28/1, 30, 32, 34, 36, 36/1, 30а, 32а, 33а.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — дачи Достук, села Кашка-Суу, Малиновка, Ак-Тюз, Пригородное (улицы Дорожная, Широкая, Серегина, Береговая, Эркиндик, Космонавтов, Садовая, Строительная, Юбилейная, Островского, Горького, Гагарина, Новая, 8 Марта, Лесная, Марата, Ынтымак, Жаштык), Ленинское (улицы Восточная, Коммунарская, Алма-Атинская, Речная, Подгорная, тупик Алма-Атинский), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская, переулок Чуйский), Кара-Жыгач (улицы Кондучалова, Жаштык, Мира, Байбосун, Некрасова, Фрунзе, Людмилы, совхоз «Ала-Тоо», переулок Веселый), Бек-Тоо (улицы Именбаева, Эралы, Новая), Арчалы, Байтик, Байгельди, Кайырма, ДАВОС, жилмассивы «Кырман», «44 га», села Сарбан (садоводческое товарищество «Земледелец»), Константиновка (улицы Чуйская, Цветочная, Садовая, Северная), Карла Маркса (улицы Ленина, Панфилова, Садовая, Горького, Киевская), Маевка (улицы Новая, Молодой Гвардии, Школьная, Виноградная, Ала-Арчинская, Набережная, Сонкольская, Полевая, жилмассивы «12 га», «6,9 га»), жилмассив «16 га»;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Кун-Туу (улицы Заводская, Исмаила, Проектируемая, Сейдесенбаева, тупик Момунжанова), Сокулук (улицы Достук, Звездная, Пионерская, Восточная, Интернациональная, Мира, Лесная, Ошская, Почтовая, Первомайская, Фрунзе, Ленина, Ленинградская, Кайназаровой, Комсомольская, Садовая, Полярная, Иссык-Кульская, Калинина, Октябрьская, Мельничная, Карагачевая, Труда, Белинского, Советская, Новая, 8 Марта, Цветочная, Школьная, Победы, Свердлова, Московская, Шопокова, Киевская, Больничная, Бакыта, Алма-Атинская, 27-го партсъезда, Токтогула, Мичурина, переулки Почтовый, Карагачевый), Джаны-Пахта (улицы Полевая, Зеленая, Молодежная, Атбашинская, Западная, Садовая, Чолпонкулова, Северная, Мичурина, переулок Атбашинский), Заря (улицы Новая, Пушкина, Фрунзе, Молодежная), Майское (улицы Найденова, Первомайская), Студенческое (улицы Комсомольская, Намазалы ажы, Юбилейная), Военно-Антоновка (улицы Советская, Фрунзе, Пограничная, Ленина), Новопавловка (улицы Пограничная, Советская, Ала-Арчинская), поселок Мирный (улица Мира);

9.30-15.00 — села Национальное (улицы Ключевая-1, Московская, Садовая, Новая), Панфилова (улица Линейная), Романовка (улица МТФ);

10.00-14.00 — село Манас (улицы Гагарина, Западная, Комсомольская, Новая, Зеленая, Пионерская, Совхозная, Широкая, Северная, Тупиковая, Переулочная, Проектируемая, Комсомольская, Заводская, Средняя, Южная);

Московский РЭС

8.00-17.00 — села Беловодское (улицы 50 лет Киргизии, Комсомольская, Щорса, Железнодорожная, Нелюбова, Красноармейская, Линейная, Октябрьская, Беляева, Сейданова, Колхозная), Темен-Суу, Ак-Башат;

9.00-17.00 — села Александровка (улица Крупской), Сретенка (улицы Центральная, Новая), Беш-Орюк (улица Асанбай);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Жайыл (улицы Аликбаева, Жекшенова), Алексеевка (улицы Суворова, Чапаева, Школьная);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Сын-Таш, Гидростроитель, Буденновка;

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Иссык-Ата, Нижний Ичке-Суу, Верхний Ичке-Суу, Тогуз-Булак, Серафимовка, Сарыжон (улицы Фрунзе, Сарыжон), Дмитриевка (улицы Садовая, Калинина);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Кайырма (улицы Дуйшеналы, Доолотбекова), Кок-Каптал;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Ильич, Холодная Вода, Жаны-Алыш (улица Комсомольская);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Панфиловка (улица Тилебалиева), Кум-Арык (улица Аскарбек).

3 Таласская область Таласская область

9.00-18.00 — Талас (улицы Айтматова, Горького, Пушкина, Оторбаева, Токтогула, Калинина, Байтика Баатыра, Крупской).

4 Ошская область Ошская область

8.00-17.00 — Ош (микрорайоны «Толойкон», «Анар», улицы Королева, Манаса, Прибрежная, Тургенева, Саргалчаева, Атабаева), села Фуркат, Кашка-Терек, Анакызыл, Калта, Жыланды, Ийри-Суу, Чангет, Зергер, Ничке-Сай, Шоро-Башат.

5 Баткенская область Баткенская область