18:48
USD 84.70
EUR 100.07
RUB 1.16
Общество

3 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-18.00 — жилмассивы «Калыс-Ордо», «Ак-Орго» (улицы От-Араба, Ак-Ордо, Камбаркан, Саадак, Ынтымак, Проектируемая, Сон-Кол, Тимура Фрунзе, Адилет, Мурманская), «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Кызыл-Адыр, Набережная, Ойсул-Ата, Ахунбаева, Чортекова, Мурманская, Бадахшан, Жазыйра, Жоогазын, Сары-Булун, Кривоносова, Дабан, Арча-Бешик), «Ак-Босого» (улицы Чуй-41, Чуй-39, Чуй-45, Тулебердиева, Садаева, Ак-Чолмок, Кырк-Кыз, Бекбекей, Тагылдыр-Тоо), улица Акиева, 49;
  • 9.30-17.00 — улица Тыныстанова, 7, отрезки улиц Чуйской, Кирпичной, Алма-Атинской, Осмонкула, Древесной, Салиевой, Саратовской;
  • 9.30-18.30 — жилмассив «Токольдош» (улицы Менделеева, Кийизбаева), проспект Чуй, 28/1, 30, 32, 34, 36, 36/1, 30а, 32а, 33а.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-18.00 — дачи Достук, села Кашка-Суу, Малиновка, Ак-Тюз, Пригородное (улицы Дорожная, Широкая, Серегина, Береговая, Эркиндик, Космонавтов, Садовая, Строительная, Юбилейная, Островского, Горького, Гагарина, Новая, 8 Марта, Лесная, Марата, Ынтымак, Жаштык), Ленинское (улицы Восточная, Коммунарская, Алма-Атинская, Речная, Подгорная, тупик Алма-Атинский), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская, переулок Чуйский), Кара-Жыгач (улицы Кондучалова, Жаштык, Мира, Байбосун, Некрасова, Фрунзе, Людмилы, совхоз «Ала-Тоо», переулок Веселый), Бек-Тоо (улицы Именбаева, Эралы, Новая), Арчалы, Байтик, Байгельди, Кайырма, ДАВОС, жилмассивы «Кырман», «44 га», села Сарбан (садоводческое товарищество «Земледелец»), Константиновка (улицы Чуйская, Цветочная, Садовая, Северная), Карла Маркса (улицы Ленина, Панфилова, Садовая, Горького, Киевская), Маевка (улицы Новая, Молодой Гвардии, Школьная, Виноградная, Ала-Арчинская, Набережная, Сонкольская, Полевая, жилмассивы «12 га», «6,9 га»), жилмассив «16 га»;

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кун-Туу (улицы Заводская, Исмаила, Проектируемая, Сейдесенбаева, тупик Момунжанова), Сокулук (улицы Достук, Звездная, Пионерская, Восточная, Интернациональная, Мира, Лесная, Ошская, Почтовая, Первомайская, Фрунзе, Ленина, Ленинградская, Кайназаровой, Комсомольская, Садовая, Полярная, Иссык-Кульская, Калинина, Октябрьская, Мельничная, Карагачевая, Труда, Белинского, Советская, Новая, 8 Марта, Цветочная, Школьная, Победы, Свердлова, Московская, Шопокова, Киевская, Больничная, Бакыта, Алма-Атинская, 27-го партсъезда, Токтогула, Мичурина, переулки Почтовый, Карагачевый), Джаны-Пахта (улицы Полевая, Зеленая, Молодежная, Атбашинская, Западная, Садовая, Чолпонкулова, Северная, Мичурина, переулок Атбашинский), Заря (улицы Новая, Пушкина, Фрунзе, Молодежная), Майское (улицы Найденова, Первомайская), Студенческое (улицы Комсомольская, Намазалы ажы, Юбилейная), Военно-Антоновка (улицы Советская, Фрунзе, Пограничная, Ленина), Новопавловка (улицы Пограничная, Советская, Ала-Арчинская), поселок Мирный (улица Мира);
  • 9.30-15.00 — села Национальное (улицы Ключевая-1, Московская, Садовая, Новая), Панфилова (улица Линейная), Романовка (улица МТФ);
  • 10.00-14.00 — село Манас (улицы Гагарина, Западная, Комсомольская, Новая, Зеленая, Пионерская, Совхозная, Широкая, Северная, Тупиковая, Переулочная, Проектируемая, Комсомольская, Заводская, Средняя, Южная);

Московский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Беловодское (улицы 50 лет Киргизии, Комсомольская, Щорса, Железнодорожная, Нелюбова, Красноармейская, Линейная, Октябрьская, Беляева, Сейданова, Колхозная), Темен-Суу, Ак-Башат;
  • 9.00-17.00 — села Александровка (улица Крупской), Сретенка (улицы Центральная, Новая), Беш-Орюк (улица Асанбай);

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Жайыл (улицы Аликбаева, Жекшенова), Алексеевка (улицы Суворова, Чапаева, Школьная);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Сын-Таш, Гидростроитель, Буденновка;

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Иссык-Ата, Нижний Ичке-Суу, Верхний Ичке-Суу, Тогуз-Булак, Серафимовка, Сарыжон (улицы Фрунзе, Сарыжон), Дмитриевка (улицы Садовая, Калинина);

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кайырма (улицы Дуйшеналы, Доолотбекова), Кок-Каптал;

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ильич, Холодная Вода, Жаны-Алыш (улица Комсомольская);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Панфиловка (улица Тилебалиева), Кум-Арык (улица Аскарбек).
3
Таласская область

  • 9.00-18.00 — Талас (улицы Айтматова, Горького, Пушкина, Оторбаева, Токтогула, Калинина, Байтика Баатыра, Крупской).

4
Ошская область
  • 8.00-17.00 — Ош (микрорайоны «Толойкон», «Анар», улицы Королева, Манаса, Прибрежная, Тургенева, Саргалчаева, Атабаева), села Фуркат, Кашка-Терек, Анакызыл, Калта, Жыланды, Ийри-Суу, Чангет, Зергер, Ничке-Сай, Шоро-Башат.
5
Баткенская область
  • 8.00-17.00 — сельские управы Ак-Сай, Ак-Татыр, Самаркандек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205834/
просмотров: 196
Версия для печати
Материалы по теме
2 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
1 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
28 августа: где в регионах отключат свет
27 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
26 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
25 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
24 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
23 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
22 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
21 августа: где в регионах отключат свет
Популярные новости
Фрунзе&nbsp;&mdash; Бишкек. Почему &laquo;Аламедин-1&raquo;, &laquo;Юг-2&raquo;, и&nbsp;где первый и&nbsp;второй микрорайоны Фрунзе — Бишкек. Почему «Аламедин-1», «Юг-2», и где первый и второй микрорайоны
Клановость и&nbsp;нищета. Илья Варламов снял очередной ролик про Кыргызстан Клановость и нищета. Илья Варламов снял очередной ролик про Кыргызстан
Неделя-24. Под домашний арест за&nbsp;50&nbsp;миллионов сомов и&nbsp;ложная информация в&nbsp;законе Неделя-24. Под домашний арест за 50 миллионов сомов и ложная информация в законе
В&nbsp;Бишкеке открыли еще один парк&nbsp;&mdash; &laquo;Ынтымак&nbsp;II&raquo; В Бишкеке открыли еще один парк — «Ынтымак II»
Бизнес
Кто выиграл квартиру в&nbsp;Бишкеке? Объявлен победитель акции &laquo;Счастливый ключ&raquo; Кто выиграл квартиру в Бишкеке? Объявлен победитель акции «Счастливый ключ»
Купите газовый котел и&nbsp;получите газ в&nbsp;подарок Купите газовый котел и получите газ в подарок
Телевидение для всей семьи от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение для всей семьи от 50 сомов в месяц
ОАО &laquo;Керемет Банк&raquo; и&nbsp;ОАО &laquo;Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН&raquo; подружились банкоматами ОАО «Керемет Банк» и ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» подружились банкоматами
2 сентября, четверг
18:46
ГУОБДД предлагает увеличить количество часов на изучение ПДД в автошколах ГУОБДД предлагает увеличить количество часов на изучени...
18:30
3 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:11
В мэрии Бишкека попросили горожан не жечь траву. Это приводит к пожарам
18:03
Кыргызские компании примут участие в бизнес-форуме в Венгрии
17:44
Первый экономический форум Европейский союз — Центральная Азия пройдет 5 ноября