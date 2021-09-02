Антикоррупционный деловой совет раскритиковал госорганы за аварии на дорогах

Беспредел на дорогах Кыргызстана — это следствие коррупционных рисков, с которыми госорганы совладать не могут. Об этом на круглом столе заявила генсекретарь Аникоррупционного делового совета Нурипа Муканова.

По ее словам, сегодня в 80 случаях ДТП виноваты водители, которые получили права от 1 года до 3 лет назад.

«Кроется коррупционный риск в выдаче водительских прав. Общественность отмечает, что регулярно сталкивается с беспределом на дорогах. Но другой вопрос — строительство дорог. За 30 лет почти $3 миллиарда использовано на эти цели. Но дорожная инфраструктура постоянно требует ремонта. Состояние дорожных полотен напрямую влияет на аварии», — отметила она.

Нурипа Муканова также подчеркнула, что общественный транспорт в стране (маршрутки и такси) не соответствует современным требованиям.

«Кто следит за этим? Есть ли надзор? Удивляет также то, что контроль за скоростным режимом на дорогах отдали частной компании — она только выписывает штрафы. Но кто осуществляет контроль? Госорганы отстранились от этого», — заключила она.