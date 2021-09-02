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Общество
Сюжет: Выборы - 2021

Почти 12 миллионов сомов потратит ЦИК на канцелярские товары и термобумагу

Почти 12 миллионов сомов потратит ЦИК на канцелярские товары и термобумагу. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, более половины суммы — 8 миллионов 692 тысячи 981 сом — Центризбирком планирует потратить на канцелярские товары «для обучения операторов, членов ТИК и УИК». В перечне покупок шариковые ручки с синим и черным стержнями, черные чернила для печатей, ластики, маркеры, карандаши, линейки, ножи канцелярские, папки, скоросшиватели, ватман, бейджики и другое.

Еще 3 тысячи 276 тысяч сомов ЦИК потратит на приобретение 63 тысяч рулонов термобумаги.

Напомним, выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября. Они пройдут по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205741/
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