1 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Шаты, Береке, Жетиген, Исакеева);

9.00-18.00 — отрезки улиц Баялинова, Исанова, Юго-Западный район, Руставели, Гагарина, Тимура Фрунзе, проспекта Чингиза Айтматова, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-39 — Чуй-45), переулки Волжский, Джеты-Огузский;

9.30-17.00 — отрезки улиц Медерова, Жукеева-Пудовкина, Суванбердиева, Скрябина, переулок Ангарский;

9.30-17.20 — улица Тыныстанова, 4а;

9.30-18.30 — жилмассив «Бакай-Ата», улицы Молодежная, 44, Саратовская, Веселая, Пионерская, Пархоменко.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Малиновка, Кашка-Суу, Ак-Тюз, Байтик (улицы Суюмбаева, Школьная, Эшмамбет, Исмаилова, Ала-Арчинская), Мраморное (улицы Южная, Новая, Кольцевая, Урожайная, Целинная, 70 лет Октября, Жетиген, Молодежная, МТФ, Юбилейная, Северная, Акчи, Березовая, Сары-Булак), Керниш (улица Спутник), Лебединовка (улицы Мичурина, Комсомольская, Чкалова, Калинина, Кирова, Луганская, Набережная, Северная, Садовая, проспекты Победы, Ленина), Васильевка (улицы Набережная, Фрунзе, контуры 569, 578, переулок Больничный), Нижняя Ала-Арча (улицы Тихая, Новая, переулок Советский);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Рабочая, Пушкина, Шевченко, Киевская, Советская, Школьная, Калинина, Некрасова, Московская, Дзержинского, Ново-Аларчинская, Шопокова, Чехова, Ала-Арчинская, Западная, Новая, Первомайская, Кирова, Степная, Победа, Тургенева, Линейная, Достук, Ленина, Промышленная, Космонавтов, Лермонтова, Репина, переулок Зеленый), села Кызыл-Туу (улицы Табышалиева, Исмаила, Кенжебек уулу Назар), Студенческое (улицы Юбилейная, Комсомольская, Артезианская, Южная, Садовая, Беговая, Намазалы ажи), Гавриловка (улицы Фрунзе, Молодежная, Дружбы), Сокулук (улицы Достук, Восточная, Интернациональная, Юбилейная, Победы, Мира, Лесная, Ошская, Почтовая, Звездная, Ленина, Кайназаровой, Пионерская, Первомайская, Фрунзе, Ленинградская, переулки Юбилейный, Московский, Почтовый), Комсомольское (улицы Восточная, Проектируемая, Лесная, Чуйская, Дорожная, Тупик, Южная, Новая, Строительная), Ак-Жол (улицы Дачная, Восточная, Фрунзе, Проектируемая, Школьная, Ынтымак, Ак-Чий, Госпитомник, Станция «Кормовик»), Манас (улицы Северная, Совхозная, Степная, Западная, Комсомольская, Широкая, Проектируемая, тупик Северный), Манас (улицы Дружбы, Пушкина, Заводская, Средняя, Черемушки, Школьная, Широкая), Учкун (улицы Осмонбека, Береговая, Пионерская);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Кепер-Арык, Беловодское (улица Зорге) Сретенка (улица Центральная, кошара), Александровка (улица Крупской), Беш-Орюк;

Жайылский РЭС

8.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Комарова, РДК, Жайыла Баатыра), села Жайыл (улица Жекшенова), Алексеевка (улица Гречко);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Вознесеновка, Бухара (улицы Осуке, Давиденко);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Ивановка, Буденновка;

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Сарыжон (улица Сарыжон), Нижний Норус (улица Боконбаева), Дмитриевка (улица Садовая);

Чуйский РЭС

9.00- 18.00 — села Прогресс (улицы Мерген Ата, Кыдырбаева), Шамшы (улица Ахунбаева);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — город Орловка (улица Зеленая), села Чым-Коргон (улица Казакбаева), Жаны-Алыш (улица Комсомольская), Жол-Булак (улица Центральная), Ильич (улица Заречная);

3 Таласская область Таласская область