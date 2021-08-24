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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 августа: без осадков

В Кыргызстане дожди возможны в некоторых районах Иссык-Кульской и Нарынской областей. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 15-20 м/с.

В Бишкеке температура воздуха ночью +18, днем +34 градуса.

В Чуйской области ожидается ночью +15, днем +34 градуса.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +16, днем до +36 градусов.

В Нарынской области +5 ночью и +25 градусов днем.

В Иссык-Кульской области ночью +8, днем +25 градусов.

В Таласской области температура ночью +9, днем +31 градус.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204922/
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