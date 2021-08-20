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Общество
Сюжет: COVID-19

Ни одного случая смерти после вакцинации от COVID-19 в Кыргызстане нет

Ни одного официально подтвержденного случая смерти после вакцинации против COVID-19 в Кыргызстане не зарегистрировано. Об этом 24.kg сообщила глава Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

Ранее один из пользователей Facebook написал, что в Канте мужчина якобы скончался после получения прививки.

«В Канте провели расследование, эта информация не подтвердилась. У мужчины были хронические заболевания сердца. Он скончался от сердечных заболеваний через месяц после вакцинации», — сказала Гульбара Ишенапысова.

Она отметила, что в настоящее время ожидается заключение судмедэкспертизы по факту смерти пациентки в БНИЦТиО Назгуль Исаковой.

Глава РЦИ добавила, что серьезные проявления после вакцинации могут возникнуть в течение 30 минут после получения препарата. Поэтому граждан просят на это время оставаться в прививочном пункте. Возможные симптомы у вакцинированных могут возникнуть в течение трех дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204541/
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