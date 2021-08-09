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Общество

В колонии № 16 в селе Беловодском выявлен факт жестокого обращения с осужденным

В селе Беловодском зафиксирован факт жестокого обращения с осужденным. Об этом сообщили в Национальном центре по предупреждению пыток.

По его данным, директор центра Бакыт Рысбеков и завотделом превентивных посещений Бакыт Касымкулов 6 августа побывали с проверкой в колонии № 16, расположенной близ села Беловодского Чуйской области, а также в исправительном учреждении № 47 ГСИН.

По итогам превентивного посещения закрытых учреждений выявлены факты жестокого обращения и нарушения прав осужденных.

Во время визита Р.у.С., осужденный на девять лет Октябрьским районным судом по статье 281 «Сокрытие или искажение информации об обстоятельствах, создающих опасность для людей», написал жалобу.

В заявлении он указал, что 5 августа проспал и опоздал на утреннюю проверку. После этого пять-шесть конвоиров затащили его силой в штрафной изолятор, где стали избивать: пинали ногами по голове, били кулаками.

Национального центра по предупреждению пыток
Фото Национального центра по предупреждению пыток. Осужденный

Заключенного оформили как злостного нарушителя и посадили в ШИЗО на месяц. В знак протеста он порезал себе грудь. Мужчина просит привлечь виновных к ответственности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203519/
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