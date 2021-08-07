В городе Ош начнут развивать инфраструктуру малых архитектурных объектов. Об этом сообщили в мэрии южной столицы.

По ее данным, исполняющий обязанности градоначальника Оша Алмаз Мамбетов встретился с руководителями учреждений, организаций и предприятий социальной сферы.

Чиновник дал задание председателю комитета по делам молодежи внести предложения по улучшению туристской инфраструктуры, в том числе установке малых архитектурных объектов, табличек и указателей для иностранных граждан из-за рубежа.

«В Оше нужно развивать инфраструктуру малых архитектурных объектов. Требуется установка табличек, указателей с акцентом на туристов, путешественников из-за рубежа. Современные технологии позволяют это сделать через QR-код, соответствующее мобильное приложение. Будет хорошо, если половина туристов, приезжающих в Кыргызстан, будут посещать и город Ош», — отметил Алмаз Мамбетов.