6 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Ордо», «Арча-Бешик» (улицы Актан, Шербет, Масалиева, Кара-Кужур), «Ак-Босого» (улицы Чуй-29 — Чуй-34);
- 9.00-17.00 — улица Уметалиева, 64;
- 9.30-17.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (улицы 6-я, 7-я), улица Малдыбаева, 30;
- 9.30-14.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Малдыбаева;
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Фирсова, Васильева, Элебесова, переулок Карагачевый.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-18.00 — села Ленинское (улицы Коммунарская, Восточная, Подгорная, Речная, Алма-Атинская, тупик Алма-Атинский), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская, переулок Чуйский), Берлик (улица Жумалы), Васильевка (улицы Набережная, Фрунзе, Школьная, Юбилейная, Октябрьская, Восточная, переулок Больничный, Почтовый, Клубный, контуры 578, 569, 554), Садовое (улицы 8 Марта, Учхозская, Бегалиева, Мыканская, Гидровская, Кара-Суйская), Аламедин (улицы Зеленая, Молодежная, Пролетарская, Суворова, Пушкина), Новостройка, ГЭС-3, Ленинское (улицы Восточная, Подгорная, Алма-Атинская), Таш-Добо (улицы Школьная, Больничная, Бакыт, Октябрьская, Кыргызская, Бигельдинова, Кооперативная, Средняя, Жоробаева, Горького, Ленина, Комсомольская), Беш-Кюнгей (улицы Проектируемая, Молдобаева, Туйтен), жилмассив «16 га» (улица Строительная);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Студенческое (улицы Беговая, Намазалы ажы), Сарбан (улицы Проектируемая, Ибраимова, Средняя, Адигине, Тогуз-Булак), Манас (улицы Дружбы, Пушкина, Ломоносова, Радиоцентральная, Авиагородок, Южная, Высоцкого, Новая, Спортивная, Черемушки, Проектируемая, Западная, Гагарина, Пионерская, Зеленая, Заводская, Средняя), Первомайское (улица Береговая), Асылбаш (улицы Иманкулова, Ленина, Сурабалды, Жайчи, Доолот), Военно-Антоновка (улицы Кирова, Токтогула, Крупская, Полярная, Пионерская, Ала-Арчинская, Советская, Пограничная, Северная, Пушкина, Красноармейская, Фрунзе, Горького, Ленина, Южная, Колхозная, Комсомольская, Степная, Первомайская, Октябрьская, Школьная, тупики Советский, Кирова, Токтогула Шевченко), Сокулук (улицы Новая, 8 Марта, Белинской, Советская, Победы, Цветочная, Ленинградская, Кайназаровой, Свердлова, Московская, Шопокова, Киевская, Больничная, Бакыта, Алма-Атинская, 27-го Партсъезда, Токтогула, Калинина, Ленина, Мичурина), Новопавловка (улицы Тынчтык, Деповская, Усупбаева, Проектируемая, Пограничная, Крупская, Западная, Ала-Арчинская, Ак-Ордо, Эркин-Тоо, Проектируемая, Ала-Тоо, новостройка «Алтын-Ордо», контур 498), Джаны-Джер (улицы Айтматова, Фрунзе, Зеленая, жилмассив «Ынтымак»), Садовое (улицы Панфилова, Киргизская, Советская, Калинина, Почтовая, Пушкина, Октябрьская, Заводская, Степная, Южная, Гагарина, Матросова, 50 лет Октября), поселки Зеленый (улицы Промышленная, Центральная, Полевая), Северный;
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Фрунзе, Колхозная, Курчатова, переулок Ак-Суу, торговый комплекс «АРАЗ»);
- 9.00-13.00 — села Александровка (улицы Панпанзе, Лолаза, Луговая, Комсомольская, Ванхуна, Советская, Куйбышева, Татарская, Октябрьская, Фрунзе, Восточная, Исмаева);
- 9.00-12.00 — села Заря, Большевик, Сретенка (улицы Центральная, Новая);
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Серкибаева, Матросова, Центральная ), села Эрик-Туу, Ийри-Суу, Алексеевка (улицы Гречка, Калинина, Мира);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чалдыбар (улицы Ленина, Алишер Навои, Восточная, Октябрьская, Советская, Калинина, Первомайская, Молодежная), город Каинды (улицы Пушкина, Осмонова, Мичурина, Первомайская, Фрунзе Ленина, Калинина, Южная, Коммунистическая, Джуматаева, Каиндинская, Космонавтов);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ивановка, Токтоналиева;
Кантский РЭС
- 8.00-17.00 — села Сарыжон (улица Сарыжон), Бирдик (улицы Юбилейная, Аламанова, Бирдик, Красный Милянтан), Хунчи (улицы Дываева, Гагарина);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кошой, Шамшы;
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Самансур (улица Тынчтык), Шабдан (улица Назар-Ата), Кичи-Кемин (улица Жетимишова), Жаны-Алыш (улица Комсомольская).
3Таласская область
- 9.00-15.00 — село Бакай-Ата;
- 9.00-17.00 — село Кок-Кашат.
4Ошская область
- 8.00-17.00 — сельские управы Жошолу, Салам-Алик, Кызыл-Тоо, Колдук, Ак-Жар, Кызыл-Октябрь, Баш-Добо, Лесхоз, города Узген (улица Ленина, мэрия), Ош (села Жапалак, Арек, Орке, Чурпо, Мээркан, МТФ, Мээркан-2, Тээке, Татар, Соколок, Гулбаар-Толойкон, Кыргызстан, Качыбек, Бирлешкен, улицы Навои, Монуев, Узгенская, Пахта, Мажурум, Тал, Базарная, Коргон-Тобо, Алай, Кара-Суу, Масалиева, Шакирова, Ленина, Курманджан Датки.
5Баткенская область
- 8.00-17.00 — город Кызыл-Кия (улицы Кулатова, Свердлова, Хрипченко).