5 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — улица Сыдыкова, 256;

9.00-18.00 — отрезки улиц Можайского, Тыныстанова, Чокморова, Московской, Бобулова, Кулиева, переулок Багижский, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Таттыбубу, Лущихина, Сарынжы-Бокой, Кырк-Кыз, Алты-Бакан, Ашар, Толстого, Уркор, Молдо Нияз), «Арча-Бешик» (улицы Актан, Масалиева, Бердибаева);

9.00-19.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Керемет, Молдокулова, Чар, Шоокум, Шапак);

9.30-17.00 — улица Ахунбаева, 98а;

9.30-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улица Толстого);

9.30-18.30 — отрезки улиц Курманджан Датки, Огонбаева, Морозова, проспекта Чуй.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — жилмассив «16 га» (улица Строительная), села Лебединовка (улицы Набережная, Мичурина, Комсомольская, Чкалова, Калинина, Кирова, Луганская, Северная, Садовая, проспекты Победы, Ленина), Чон-Таш, Ленинское (улицы Восточная, Коммунарская, Алма-Атинская, Речная, Подгорная, тупик Алма-Атинский), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская, переулок Чуйский), Пригородное (улицы Полевой Стан, Артезианская, Гамзатова, Дорожная, Кавказская, Лермонтова, Ташкентская), Степное (улицы Степная, Достук, Новостройка, Ак-Жол, Береке, Изатова, Санатбаева), Ленинское (улицы Алма-Атинская, Подгорная, Восточная), Маевка (улицы Ала-Арчинская, Пригородная, Дачная, Школьная, Набережная, Молодая Гвардия, Новая, Тупик, Веселая, Жапарова, Кара-Суйская, переулки Южный, Новый), Таш-Добо (улицы Абыкан-Ата, Советская), Беш-Кунгей (улицы Масадыка, Бекбаева, Сары-Багыш), Васильевка (улица Набережная);

Сокулукский РЭС

9.00-18.00 — села Ак-Жол (улицы Школьная, Абая, Молодежная, Киргизская, Фрунзе), Ак-Жол (улицы Дачная, Дорожная, Фрунзе, Школьная, Госпитомник, Суйская, Молодежная, Токтогула, Абдыкайым, Победа, Шопокова, Восточная, Набережная, Ынтымак, Киргизская, Джамбула, Новая, Абая, Стройцех, Ак-Чий, Кормовик), Комсомольское (улицы Дорожная, Проектируемая), Манас (улицы Западная, Южная, Новая, Комсомольская, Гагарина, Проектируемая, Пионерская, Дружба, Тупиковая, Широкая, Зеленая), Студенческое (улицы Беговая, Намазалы Ажы), Сарбан (улицы Боронбай, Кара-Суйская, Средняя, Жаны-Турмуш, переулок Средний), Сокулук (улицы Больничная, Алма-Атинская, Советская Кирова, Фрунзе, Достук, Свердлова, Ленина, Кайназаровой, Юбилейная, Полевая, Ленинградская, Школьная, Ошская, Весенняя, Набережная, Московская, Мира, Победа, Восточная, Садовая, Шопокова, Батаева, Проектируемая, переулки Ленинградский, Школьный, Московский, Юбилейный, Ленина), Романовка (улицы Озерная, Фрунзе, Полевая, Комсомольская, Пионерская, Западная, Восточная, Московская, Юбилейная, Кирова, Набережная, Гагарина), Первомайское (улицы Спортивная, Тимирязева, Береговая, Чмыря, Ленина), город Шопоков (улицы Пионерская, Комсомольская, Гоголя, Токтогула, Машиностроительная);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улица Колхозная), Петровка, ущелье Ак-Суу (улица Жорголот), Телек;

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта («Квартал ковровщиков», 15, 18, 16, 20, квартал «40 лет Киргизии», улицы Мира, Целинная, Свердлова, Карла Маркса);

8.30-17.00 — села Полтавка (улицы Комсомольская, Октябрьская, Партизанская, Центральная, Комитерна, Горького);

Панфиловский РЭС

9.00-16.00 — села Тельман, Бухара, Эркин-Сай;

9.00-17.00 — села Чалдыбар (улицы Верхняя, Комсомольская, Подгорная);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Эпкин, Ивановка (улица Ильина), Красная речка (улица Пионерская);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — город Кант (улица Гастелло);

8.00-17.00 — села Бирдик (улица Аламанова), Сарыжон (улица Сарыжон);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Чон-Джар, Карагул, Кош-Кашат;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Тегирменти (улица Алыке), Жол-Булак (улица Центральная), Жаны-Алыш (улица Комсомольская).

3 Таласская область Таласская область

9.00-13.00 — город Талас (улицы Мира, Крупская);

13.00-17.00 — город Талас (школа № 7);

9.00-17.00 — села Молдо-Асан, Кок-Кашат.

4 Ошская область Ошская область