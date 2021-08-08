COVID-19. Как вернуться к нормальной жизни и восстановить работоспособность

Эпидемиологическая ситуация в Кыргызстане остается напряженной. Число зараженных коронавирусом хоть и снижается, но незначительно.

Между тем медики отмечают, что к ним поступает много сигналов об осложнениях после COVID-19. Люди жалуются не сколько на физическое, сколько на психологическое состояние — апатию, постоянную усталость, сонливость, невозможность работать в полную силу, немотивированную агрессию, повышенную раздражительность.

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Нередко коронавирус приводит к инвалидности. Поскольку болезнь еще недостаточно изучена, врачи не до конца выяснили влияние COVID-19 на человека.

Психологи, отвечая на вопросы 24.kg, озвучили рекомендации, как восстановить после перенесенного вируса былую работоспособность и вернуть психологическую стабильность.

1 Сколько занимает реабилитация после коронавируса? Смотря как протекала болезнь. Если человек переболел коронавирусом в легкой или среднетяжелой форме, восстановление займет около месяца. После тяжелой формы болезни (особенно с осложнениями. — Прим. 24.kg) пациент реабилитируется в течение полугода, в некоторых случаях — год и даже дольше.

2 Я переболела COVID-19 месяц назад и сравнительно легко. Однако работать в полную силу не могу до сих пор. Сил нет. Что делать? Снижение работоспособности и хроническая усталость — основные последствия коронавируса. Если хотите быстрее вернуть прежний ритм, нужно начать с небольшой физической нагрузки. Но делать упражнения необходимо ежедневно. Обязательны нагрузки на руки. Если при тренировке рук используется дополнительный вес, то принцип тут такой: меньше вес — больше количество повторений. Можно заниматься на велотренажере, но лучше начать тренироваться, делая «велосипед» лежа на спине. Важно, чтобы упражнения были регулярными и достаточно частыми— от четырех до шести дней в неделю. Нагрузку нужно увеличивать плавно и постепенно.

3 У меня после коронавируса ухудшилась память. Ее можно восстановить? Для тренировки памяти тоже нужен набор упражнений. Можно начать учить другие языки. Рекомендуется также зубрить стихи или отрывки из прозы. Делать это следует ежедневно. Возьмите за правило: выучить не больше 10 слов иностранного языка и одно четверостишье.

4 Нужно ли после COVID-19 соблюдать диету и поможет ли она восстановлению? Необходимо правильное питание, а не диета. Есть нужно небольшими порциями, но чтобы организм после коронавируса получал достаточно витаминов, необходимо, чтобы пища была насыщенной и калорийной. Организму нужны и белки, и жиры. Углеводы тоже важны, но сладкое стоит заменить большим количеством клетчатки (овощи, зелень). Это нормализует пищеварение и повышает эмоциональный фон.

5 Я все время хочу спать, стоит закрыть глаза — и я отключаюсь. Можно ли как-то побороть это состояние? Избавиться от постоянной сонливости можно. Но для этого следует выполнить ряд правил. Спать после болезни необходимо не меньше семи часов. Нужно проветривать спальню перед сном. Очень хорошо помогают прогулки. А вот объедаться не следует. Не берите с собой в кровать телефон, планшет. Это вызывает перевозбуждение нервной системы. Если вы проснулись среди ночи, а у вас под рукой телефон, вероятность того, что вы начнете что-то читать, велика. А как только вы что-то прочитали, мозг уже перестроился на другую деятельность. Вы элементарно не выспитесь и, естественно, в течение дня будете вялым и подавленным.

6 У меня после коронавируса постоянное чувство тревоги. Случаются и панические атаки, начинаю задыхаться. Это нормально? Повышенная тревожность — обычное психологическое состояние после перенесенной болезни. Мы все сейчас находимся в состоянии стресса — и переболевшие, и непереболевшие. Особенностью коронавирусной инфекции является кислородное голодание. Это может быть предпосылкой для развития тревоги, посттравматического стрессового расстройства, депрессии. В таких случаях нужна психологическая поддержка — обратитесь за квалифицированной помощью.

7 Можно ли для скорейшего восстановления принимать биоактивные добавки? И какие именно? БАДы принимать не рекомендуется. Они бесполезны и никакой поддержки вашему истощенному иммунитету не окажут. Восстановиться поможет витамин D. Поэтому включите в рацион продукты, обогащенные им. Это жирная рыба — форель, лосось, макрель, рыбные консервы — тунец, сардины, сельдь. Хорошо подойдут жир печени трески, яйца и грибы. Если анализы выявят, что витамина D недостаточно, то его надо будет принимать дополнительно.