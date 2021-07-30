COVID-19. В Узбекистане произвели первую партию вакцины «Спутник V»

В Узбекистане произвели первую партию вакцины «Спутник V». Об этом сообщает Telegram-канал «Сегодня.UZ».

По его данным, произвели вакцину на предприятии Jurabek laboratories в Алмалыке (Ташкентская область).

«Партия направлена в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в России для проведения контроля качества этой вакцины. Это необходимая процедура, она выполняется везде. Сейчас мы ждем результатов проверки, после чего можно будет осуществлять полноценное производство у нас в республике», — отметил глава Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходыр Юсупалиев.

На первом этапе вакцина будет производиться из российского сырья. Уже начато строительство новой лаборатории, благодаря которой в Узбекистане будет налажен полный цикл производства.

Напомним, что вероятность запуска собственного производства вакцины от коронавируса в Кыргызстане на базе российских технологий обсуждали еще в прошлом году. Но до реальных шагов дело пока так и не дошло.