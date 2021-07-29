30 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — жилмассивы «Салам-Алик», «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Садыбакасова, Кара-Кужур, Шербет, Тогуз-Тутун, Арча-Бешик), отрезки улиц Кокчетавской, Кронштадской, Лумумбы, Троицкой;

9.00-17.00 — улица Токтогула, 215;

9.30-18.00 — улица Токомбаева, 45/1;

9.30-17.00 — улица Малдыбаева, 26;

10.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жыгач», улицы Анкара, Курманджан Датки, Торугарт, Жайылган, Шаты, Оберон.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — жилмассивы «21,9 га», «Торт-Куль» (улицы Мадиева, Куюкова, Куланова, Кийизбаева, Колбаева, Кыдыкеева, Алапбаева, Тулеева, Кумушалиева), села Кой-Таш (улицы Аблесова, Кытай уулу, Мурзалиева, Сегизбаева, Школьная, Ракишева, школа, айыл окмоту, ФАП), Арашан (улица Бектенбаева), Кок-Жар, Молдовановка, Маевка (улицы Южная, Виноградная, Дачная, Школьная, Ала-Арчинская, Молодой Гвардии, Веселая, Пригородная, Кара-Суйская, Родниковая, Южная, Сельская, Жапарова, Совхозная, Новая, Сон-Кол, Тулебердиева, Набережная, жилмассивы «12 га», «7 га»), Лебединовка (улицы Северная, Совхозная, Победы, Мичурина, Чапаева, Кирова, Боконбаева, Школьная, Чуйская, Колхозная, Тянь-Шанская, Токмакская, Луганская, Ленина, Кузнечная, Северная, БЧК), Нижняя Ала-Арча (улицы Киргизская, Новая, Коллекторная, Логвиненко, Панфилова, Полевая, Мира, Советская), Арчалы, Байгелди, Кайырма, Байтик (улицы Эшмамбет уулу, Раимбекова), Карла Маркса (улицы Герцена, Школьная, Крылова), Таш-Добо (улицы Южная, Абыкан Ата), Ленинское (улицы Алма-Атинская, Коммунарская, Набережная, Солнечная, Садовая, Ленина, Ключевая, Денисенко, тупик Алма-Атинский);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — совхоз «Фрунзе» (улицы Проектируемая, Фрунзенская, Восточная, Карасуйская, Животноводство, Западная), села Военно-Антоновка (улицы Степная, Фрунзе, Крупской, Первомайская, Комсомольская, Проектируемая, Колхозная, Северная, Полярная, Октябрьская, Западная, Пушкина, Пионерская, Шевченко,Токтогула, Школьная, Красноармейская, Ала-Арчинская, Южная, Дружбы, Ленина, тупики Красноармейский, Западный, Комсомольский, Шевченко, Кирова, кварталы А, Б, Г, контуры № 148, 151, жилмассивы «Келечек», «Шанхай», станция «Сокулук», МТФ), Джал (улица Сатке), Комсомольское (улицы Северная, Клубная, Опытная, Молодежная, Центральная, Проектируемая, Западная, Пионерская, Школьная, Карасуйская, Садовая, Средняя, Чуйская, Восточная, Дорожная, Южная, Строительная, Лесная, Тупик, Новая), Манас (улицы Новая, Степная, Северная, Совхозная, Комсомольская, Западная, Мира, Широкая, Зеленая, Пионерская, Тупиковая, Переулочная, Южная, Пушкина, Заводская, Средняя, Проектируемая, Гагарина, тупик Северный, животноводческий комплекс), Лесное (улицы Средняя, Западная, Северная, Восточная, Центральная, Проектная, Новая, Атбашинская), Ак-Жол (улицы Ак-Чий, Проектируемая, Восточная, Дачная, Школьная, Госпитомник, Фрунзе, Ынтымак, станция «Кормовик»), Учкун (улица Пионерская, 2-й жилмассив), Сокулук (улицы Кирова, Жаштык, 8 Марта, Южная, Вишневая, Московская, Железнодорожная, Набережная, Речная, Полевая, Ленинградская, Солнечная, Луговая, Мельничная, Победы, Степная, Правды, Новая, Краснодарская, Индустриальная, 50 лет Октября, Фрунзе, Келечек, Кумкечуу, Линейная, Белинского, Свободы, Жанылык, Советская, 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Труда, Карагачевая, Спортивная, Ключевая, Молодежная, Иссык-Кульская, Кайназаровой, Калинина, Урожайная, Северная, Садовая, Интернациональная, Полярная, Проектируемая, Октябрьская, 27-го партсъезда, Зеленая, Торговая, Заречная, переулки Зеленый, Новый, Железнодорожный), Арал (улицы Картамбаева, Чолпон, Береке, Джумаральская, Дальний Арал), Первомайское (улица Калинина), город Шопоков (улицы Полевая, Железнодорожная, переулок Железнодорожный);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улица Ленина, 95,97, детский сад «Бакыт»), Ак-Торпок (улица Центральная), Александровка (улицы Куйбышева, Октябрьская, Советская, Фрунзе, Татарская, Восточная, Арзи Исмаева);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — Кара-Балта (улицы Центральная, Агрономическая, Первомайская, Учительская, Громова), село Алексеевка (улица Центральная);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Советское, Эпкин, Ивановка, станция «Ивановка»;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдыбар (улицы Подгорная, Верхняя, Комсомольская), Ойронду (улица Суусамырская);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — Кант (улица Гастелло);

8.00-17.00 — село Милянфан (улицы Ванахуна, Ленина, Речная, Молодежная, Фрунзе, Спортивная, Линейная);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Кайырма (кошара), Кош-Кашат (улицы Верхняя, Береговая);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Кичи-Кемин (улица Сыдыкова), Тар-Суу (улица Чункелеева), город Орловка (улицы Октябрьская, Фрунзе).

3 Таласская область Таласская область