29 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — жилмассивы «Касым», «Арча-Бешик» (улицы Кара-Кужур, Шералиева, Сары-Булун, Эр-Тайлак), отрезки улиц Садырбаева, Гагарина, Купянской;

9.00-17.00 — жилмассив «Мурас-Ордо», отрезки улиц Киевской, Тыныстанова, Сыдыкова, 207;

9.20-14.00 — отрезки улиц Орозбекова, Мичурина;

9.30-17.00 — улица Ахунбаева, 9в;

9.30-17.40 — отрезки улиц Фирсова, Карагачевой, переулки Охотный, Суусамырский;

9.30-19.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Шоокум, Керемет, Молдокулова, Шапак, Кок-Жар);

14.00-19.00 — улицы Герцена, 49, Суюмбаева, 16, 18, Токтогула, 37.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Таш-Мойнок, Беш-Кунгей (улицы Проектируемая, Новая, Ткачева), Стрельниково (улицы Молдобека, Полевая, Кошокбека), Кок-Жар (улицы Шабдана Баатыра, Карагул-Акмат, Майрам, Сейтек, Мадиева, Конур-Осмон, Эгимбаева), Ленинское (улицы Сельсоветская, Восточная, Виноградная, Алма-Атинская), Каирма, Рассвет, Виноградное (улицы Алма-Атинская, Фрунзе, Пушкина, Спортивная), Маевка (улицы Южная, Виноградная, Дачная, Школьная, Ала-Арчинская, Молодой Гвардии, Веселая), жилмассив «Торт-Куль»;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Шалта (улицы Шукуралиева, Западная, Калмырза), Студенческое (улицы Намазалы ажы, Беговая), Кызыл-Туу (улицы Конок, Проектируемая, Табышалиева, Шаршембай, Жылжымышева, Кенжебека, Исмаила, Бекбоева, Яккупбаева), Чон-Джар (улица Термечикова), Городская селекция (улицы Плодоовощная, Парковая, Кипкалова, Таш-Рабат, Ала-Арчинская, Еркеева, Проектируемая, Селекционная, 1-я Селекция), Орок (улицы Новая, Орокская, Багорная, Коновалова, Проектируемая, 2-я Кавказская, Октябрьская, Шарбашатская, Молодежная, Раманкула), Кашка-Баш (улицы Исманова, Новостройка, Садовая, Виноградная, Арыкбаева), Джал (улицы Бакен-Ата, Проектируемая, Калтар Сатке, Интернациональная, Сельсоветская, Асанбаева), Кун-Туу (дачи, улицы Спортивная, Сейдесембаева, Школьная, Правды, тупики Момунжанова, Южный, Исмаила, 60 лет Киргизии), Сарбан (улицы Боромбай, Средняя, Адигине, Ибраимова, Проектируемая, Карасуйская), Джаны-Джер (улицы Айтматова, Фрунзе, Зеленая, Молодой Гвардии, жилмассив «Ынтымак»), Восточное (улицы Школьная, Дружбы), Манас (улица Проектируемая), Камышановка, Нижне-Чуйское (улицы Западная, Зеленая, Фрунзе, Саратовская, Чуйская, Киевская, Аэродромная, Дачная, Токтогула, Джамбульская, Тельмана, переулок Зеленый), Джаны-Пахта (улицы Полевая, Молодежная, Западная, Атбашинская, Чолпонкулова, Северная, Мичурина, переулки Садовый, Атбашинский), Заря, Майское, Ак-Кашат, Сокулук (улицы Вишневая, Кирова, Жаштык, Луговая, Речная, Южная), Первомайское (улицы Береговая, Комсомольская), Белек, Жыламыш, Саз (улицы Свободы, Ынтымак, Набережная, Дунганская, Веселая, Дача, Бозжигит, Бекбалаева, станция «Эдельвейс»), Конуш (улицы Школьная, Шопокова, Джумабаева, Осмонкулова, Бозжигит, Кебекбаева, Западная, Шаршенова, Новостройка, дача «Электромеханик»), 1 Мая (улицы Калык, Джаштык, Малобек, Сырдыбай), Дон-Алыш (улица Доналыш), Асылбаш (улицы Ленина, Доолот, Жайчи, Сурабалды, Крупской, Тоголока, Бира, Мира, Шамши, Кашка-Суу, Сураналы, Ноорузбая, Новая, Кайназаровой, Шопокова, Оторова, Иманкулова, Ж-Турмуш, Омурбека), Тош-Булак (улицы Советская, Булана, Береговая, Холодное ущелье имени Ж.Айзабекова, Токтогула, Гагарина, Четинди, ГЭС, Ф.Вет-Ирвиса), поселки Зеленый (улицы Промышленная, Центральная, Полевая), Мирный;

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улицы Арзы-Исмаева, Восточная), Спартак (улицы Ленина, Попова);

13.00-17.00 — село Александровка (улицы Масанчина, Куйбышева, Фрунзе, Октябрьская, Гагарина, Ленина);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — Кара-Балта (улицы Центральная, Луговая, Полевая, Окружная, Кошевого, Бедного), села Орто-Суу, Полтавка (нижняя зона), Ийри-Суу (переулок Западный, улица Жетиген), Эрик-Туу;

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село Ивановка, станция «Ивановка»;

9.00-13.00 — село Буденновка;

13.00-17.00 — село Эпкин;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Октябрьское (школа), Чалдыбар (улица Советская);

Кантский РЭС

8.00-17.00 — село Милянфан (улица Фрунзе);

9.00-17.00 — Кант (улицы Пушкина, Октябрьская, Калинина, Джакыпова, Ванахуна, Чкалова, Матросова, Куренкеева, Шапошникова, Красноармейская, Панфилова, Киевская, Победы, Безымянная, Мира, Куйбышева, Садовая, Гастелло), села Новопокровка (улицы Пушкина, Ленина, Алма-Атинская, Кирова, Чеченова, Набережная, Фрунзе, Советская, Линейная, Береговая, Юбилейная, Шевченко, Чапаева, Мичурина, Турсун Баря, Шопокова, Строительная, Айтматова, Манаса, Чкалова), Люксембург (улицы Токмакская, Гагарина);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Кара-Добо, Искра, Карьер, Кош-Коргон, Восточное, Кок-Каптал;

Кеминский РЭС

9.00-18.00 — села Джаны-Алыш, Чым-Коргон, Бообек, Шабдан (улицы Бакирова, Эшимкана).

3 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — Талас (улицы Маяковского, Калинина).



4 Ошская область Ошская область

8.00-17.00 — сельские управы Кыргызчек, Асанчек, Каарман, Курбан-Кара, Сары-Колот, Ак-Колот, Бирдик, Барак, Кара-Кульджа, Ылай-Талаа, Кенеш, Кара-Гуз, Сары-Булак, Чалма, Капчыгай, Ой-Тал, Кызыл-Жар, Алайку, Баш-Добо, Кара-Таш, Салам-Алик, Колдук, Ак-Жар, Кызыл-Октябрь, Озгоруш, Тоолос, Он-Эки-Бел, город Узген (часть).

5 Баткенская область Баткенская область