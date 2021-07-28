Ревакцинацию после «Спутника V» лучше сделать другой вакциной. Об этом заявил директор российского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян, сообщает «Интерфакс».

«После «Спутника V» пока лучше сменить вакцину. Аденовирус, который использовался при конструировании «Спутника», сам по себе является достаточно мощным антигеном, и на него тоже вырабатываются антитела, что может быть источником ненужных реакций со стороны иммунной системы», — объяснил ученый.

По мнению Арега Тотоляна, повторное использование «Спутника V» должно быть предметом специального клинического исследования.

При этом ученый напомнил, что в рекомендациях Минздрава говорится, что для ревакцинации можно использовать любую из зарегистрированных в РФ вакцин. Кроме «Спутника V», в России зарегистрированы однокомпонентная «Спутник Лайт» и двухкомпонентные «ЭпиВакКорона» и «Ковивак».

Напомним, в Кыргызстане наряду с вакциной от китайской компании Sinopharm используют вакцины AstraZeneca и «Спутник V».