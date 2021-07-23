16:25
USD 84.38
EUR 99.54
RUB 1.15
Общество

При ЦСМ Бишкека появятся выездные амбулаторные службы

При крупных ЦСМ Бишкека появятся выездные амбулаторные службы. Об этом 24.kg сообщила начальник городского управления здравоохранения (ГУЗ) столичной мэрии Бактыгуль Исмаилова.

По ее словам, уже разработано временное положение об амбулаторной службе. «Это пилотный проект, в республике нигде больше подобной службы нет. Мы планируем открывать их при крупных ЦСМ столицы. Тем самым хотим разгрузить центр экстренной медицины. Служба будет выезжать к больным, которые лежат дома. Это могут быть и онкобольные, и паллиативные больные», — отметила она.

Бактыгуль Исмаилова добавила, что служба не будет обслуживать экстренные вызовы и заниматься госпитализацией. «Эти функции останутся у скорой помощи. Сейчас с ЦЭМ будем отрабатывать механизм переадресации таких вызовов», — отметила она.

По ее словам, выездные службы могут заработать уже осенью, после приобретения санитарных машин. Тендер уже объявлен.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201930/
просмотров: 261
Версия для печати
Материалы по теме
ВИК-2018. Спортсмену из России стало плохо, помогли милицейские медики
Популярные новости
Вернутся&nbsp;ли дети в&nbsp;школы? В&nbsp;Минобразования рассказали о&nbsp;подготовке к&nbsp;сентябрю Вернутся ли дети в школы? В Минобразования рассказали о подготовке к сентябрю
В&nbsp;Бишкеке гражданин Турции выстрелил кыргызстанцу в&nbsp;грудь В Бишкеке гражданин Турции выстрелил кыргызстанцу в грудь
В&nbsp;Кыргызстане почти на&nbsp;четверть увеличилась заболеваемость пневмонией В Кыргызстане почти на четверть увеличилась заболеваемость пневмонией
Стало известно, кто сфотографировался с&nbsp;Садыром Жапаровым на&nbsp;пляже. Это спонсор Стало известно, кто сфотографировался с Садыром Жапаровым на пляже. Это спонсор
Бизнес
Aviasales.kg превращает клики в&nbsp;деньги на&nbsp;благотворительность Aviasales.kg превращает клики в деньги на благотворительность
Как подключить и&nbsp;управлять счетом Saima в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Как подключить и управлять счетом Saima в приложении «Мой О!»
Все банковские и&nbsp;бонусные карты в&nbsp;одном приложении Все банковские и бонусные карты в одном приложении
Глава МИД Индии на&nbsp;конференции в&nbsp;Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар Глава МИД Индии на конференции в Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар
23 июля, пятница
16:23
На 1,5 миллиона сомов завысили стоимость ремонта школы в Таласской области На 1,5 миллиона сомов завысили стоимость ремонта школы...
15:55
При ЦСМ Бишкека появятся выездные амбулаторные службы
15:19
В регионах вакцина AstraZeneca будет доступна со следующей недели
15:13
Кого включили в перечень профессий, где требуется обязательная вакцинация
15:00
Кто должен покинуть большую политику — Садыр Жапаров или Камчыбек Ташиев? Опрос