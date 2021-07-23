При ЦСМ Бишкека появятся выездные амбулаторные службы

При крупных ЦСМ Бишкека появятся выездные амбулаторные службы. Об этом 24.kg сообщила начальник городского управления здравоохранения (ГУЗ) столичной мэрии Бактыгуль Исмаилова.

По ее словам, уже разработано временное положение об амбулаторной службе. «Это пилотный проект, в республике нигде больше подобной службы нет. Мы планируем открывать их при крупных ЦСМ столицы. Тем самым хотим разгрузить центр экстренной медицины. Служба будет выезжать к больным, которые лежат дома. Это могут быть и онкобольные, и паллиативные больные», — отметила она.

Бактыгуль Исмаилова добавила, что служба не будет обслуживать экстренные вызовы и заниматься госпитализацией. «Эти функции останутся у скорой помощи. Сейчас с ЦЭМ будем отрабатывать механизм переадресации таких вызовов», — отметила она.

По ее словам, выездные службы могут заработать уже осенью, после приобретения санитарных машин. Тендер уже объявлен.