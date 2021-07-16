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Общество

Айт намаз пройдет во всех мечетях страны. Какие требования и во сколько начнется

20 июля праздничные намазы в честь Курман айта будут проходить во всех мечетях Бишкека и страны. Об этом сообщает Духовное управление мусульман Кыргызстана.

ДУМК призывает соблюдать санитарные требования во время посещения молитвы.

Программа айт намаза:

праздничные намазы начнутся 20 июля во всех мечетях столицы и республики в 07.00;

07.00-07.20 — выступление верховного муфтия Замира Ракиева;

07.20-07.30 — поздравления;

07.30 — айт намаз.

Санитарные требования к участникам айт намаза:

  • наличие маски;
  • наличие жайнамаза (молитвенного коврика);
  • дистанция в 1,5 метра в мечети;
  • запрещаются рукопожатия и объятия;
  • необходимо совершить омовение дома.

Муфтият требует остаться дома верующих, у которых наблюдается высокая температура тела. Также не стоит приводить детей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201439/
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