Айт намаз пройдет во всех мечетях страны. Какие требования и во сколько начнется

20 июля праздничные намазы в честь Курман айта будут проходить во всех мечетях Бишкека и страны. Об этом сообщает Духовное управление мусульман Кыргызстана.
ДУМК призывает соблюдать санитарные требования во время посещения молитвы.
Программа айт намаза:
праздничные намазы начнутся 20 июля во всех мечетях столицы и республики в 07.00;
07.00-07.20 — выступление верховного муфтия Замира Ракиева;
07.20-07.30 — поздравления;
07.30 — айт намаз.
Санитарные требования к участникам айт намаза:
- наличие маски;
- наличие жайнамаза (молитвенного коврика);
- дистанция в 1,5 метра в мечети;
- запрещаются рукопожатия и объятия;
- необходимо совершить омовение дома.
Муфтият требует остаться дома верующих, у которых наблюдается высокая температура тела. Также не стоит приводить детей.