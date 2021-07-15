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Общество
Сюжет: COVID-19

Новый рекорд! За сутки от COVID-19 привились 18 тысяч кыргызстанцев

В Кыргызстане за последние сутки от коронавируса привились 18 тысяч 418 человек, из них второй дозой — 1 тысяча 777. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По данным на 15 июля, по стране вакцинировано 157 тысяч 563 человека, в том числе второй дозой — 88,9 тысячи.

Напомним, 11 июля из Китая в КР поступило 1,25 миллиона доз вакцины Sinopharm. Сегодня во всех регионах страны проводится вакцинация против COVID-19. Открыто более 800 временных прививочных пунктов, в том числе в торговых центрах и образовательных учреждениях. Для получения прививки необходимо иметь при себе паспорт.

Ожидается 40 тысяч доз AstraZeneca на 20 тысяч человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201196/
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