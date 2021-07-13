Приемная кампания в колледжи в Кыргызстане пройдет в три этапа. Даты

Приемная кампания в колледжи в Кыргызстане пройдет в три этапа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

Первый тур пройдет 12-19 июля.

Второй тур — 26 июля — 2 августа.

Третий тур — 9-18 августа.

Для медицинских колледжей проводятся вступительные испытания в отдельные дни.

В МОиН отмечают, что в настоящее время на рынке труда значительно растет спрос на специалистов со средним профессиональным образованием.

«В большинстве колледжей можно освоить ряд смежных профессий в дополнение к основной специальности, что повышает возможность трудоустройства», — добавили в ведомстве.

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Сегодня в республике работает 153 колледжа, из которых 48 — государственные. Подготовка кадров ведется по 130 специальностям. На 2021-2022 учебный год выделено 4 тысячи 131 бюджетное место. В этом учебном году прием и оформление документов абитуриентов на дневное/заочное отделение ведется через интернет с помощью автоматизированной информационной системы.