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Общество

Приемная кампания в колледжи в Кыргызстане пройдет в три этапа. Даты

Приемная кампания в колледжи в Кыргызстане пройдет в три этапа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

  • Первый тур пройдет 12-19 июля.
  • Второй тур — 26 июля — 2 августа.
  • Третий тур — 9-18 августа.

Для медицинских колледжей проводятся вступительные испытания в отдельные дни.

В МОиН отмечают, что в настоящее время на рынке труда значительно растет спрос на специалистов со средним профессиональным образованием.

«В большинстве колледжей можно освоить ряд смежных профессий в дополнение к основной специальности, что повышает возможность трудоустройства», — добавили в ведомстве.

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Сегодня в республике работает 153 колледжа, из которых 48 — государственные. Подготовка кадров ведется по 130 специальностям. На 2021-2022 учебный год выделено 4 тысячи 131 бюджетное место. В этом учебном году прием и оформление документов абитуриентов на дневное/заочное отделение ведется через интернет с помощью автоматизированной информационной системы.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200920/
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