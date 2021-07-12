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Общество
Сюжет: COVID-19

Третья волна COVID-19. Садыр Жапаров поручил ускорить темпы вакцинации населения

Садыр Жапаров поручил Республиканскому оперативному штабу ускорить темпы вакцинации населения в целях улучшения эпидемиологической ситуации в стране и выработки популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, руководству администрации главы государства, кабинета министров, министерств и ведомств, полномочных представительств кабмина в областях, районных государственных администраций и айыл окмоту поручено обеспечить вакцинацию своих сотрудников.

Кроме этого, Министерству здравоохранения и социального развития поручено обеспечить полную вакцинацию медицинских и социальных работников, а Министерству образования и науки — работников сферы образования.

Вместе с этим настоятельно рекомендуется получить вакцины представителям духовенства всех конфессий, работникам точек общественного питания, торговли, сферы услуг, транспорта, банков и других предприятий, где происходят массовые скопления людей.

Также президент Садыр Жапаров призвал всех граждан страны проявить сознательность и пройти вакцинацию для защиты как своего здоровья, так и здоровья окружающих.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200765/
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