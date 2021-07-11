ДТП с детьми в Боомском ущелье. Версия ГУОБДД

В пресс-службе ГУОБДД рассказали 24.kg подробности дорожно-транспортного происшествия в Боомском ущелье.

По их данным, авария произошла примерно в 15.40. «Автобусы направлялись из Иссык-Кульской области в сторону Бишкека. Впереди ехала машина марки «Хонда-Одиссей», водитель которой не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (бетонный парапет). Увидев ДТП, попутно двигавшиеся автобусы начали останавливаться. Но третий автобус не успел остановиться и совершил столкновение с передними. В результате произошло ДТП «паровозом». Всего в этом ДТП участвовало четыре транспортных единицы», — сообщили в ГУОБДД.

По их предварительным данным, пострадало пять человек, из них четверо дети — пассажиры автобуса. Они доставлены в Центр общеврачебной практики в Кемине.

Ранее сообщалось о шести пострадавших.

По словам очевидцев, автобусы ехали на большой скорости.