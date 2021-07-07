Все согласовано. Мэрия Бишкека о вырубке деревьев на улице Жукеева-Пудовкина

Во время ремонта улицы Жукеева-Пудовкина в Бишкеке срубили 21 дерево. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

По ее данным, вырубка производилась согласно акту на снос зеленых насаждений, который согласовали с Чуй-Бишкекским территориальным управлением охраны окружающей среды в рамках проекта развития уличных дорог столицы.

Процедуру выполнили с учетом максимального сохранения зеленых насаждений, потому что по плану для реализации проекта требовалось убрать 40 деревьев, но Бишкекзеленхоз внес предложение о снижении количества деревьев под снос.

Ранее бишкекчане сообщали, что в Бишкеке по улице Жукеева-Пудовкина во время ремонта проезжей части срубили все деревья.