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Общество

Инвентаризация законодательства. 139 документов утратят силу

Состоялось второе заседание межведомственной экспертной группы по инвентаризации законодательства. Предлагается признать утратившими силу 139 законов.

Установлено, что до 1 сентября необходимо провести оценку нормативно-правовых актов на соответствие критериям и по итогам подготовить и одобрить три перечня:

  • соответствующие критериям и не требующих пересмотра;
  • требующие пересмотра и внесения изменений;
  • не соответствующие критериям и рекомендуемые к признанию утратившими силу.

После одобрения разработка и продвижение законопроектов будут осуществляться в установленном порядке.

Вице-премьер-министр Акылбек Жапаров отметил, что экспертной группе необходимо обеспечить качественную инвентаризацию законодательства. Межведомственная экспертная группа работает над оценкой законов.

Ранее глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова обратилась к президенту Садыру Жапарову в связи с инвентаризацией законодательства после вступления в действие новой редакции Конституции. По ее словам, качество оценки изначально может ставиться под сомнение, поскольку руководство Минюста поручает провести анализ законов тем, кто не является специалистом в соответствующих отраслях. Она отметила, что игнорирование специализации членов подгрупп позволяет уже сейчас прогнозировать, что цели инвентаризации, поставленные в указе президента, не будут достигнуты.

«В целях обсуждения вопросов инвентаризации я дважды встречалась с министром юстиции Чынбаевой, и в ходе встреч мне было обещано, что наши предложения будут рассматриваться объективно с предоставлением ответов в установленные сроки. К сожалению, никаких ответов мы не получили», — сказала глава «Адилета».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200136/
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