Полпред Чуйской области объяснил, почему выгнал из своего кабинета журналиста

Полпред Чуйской области Эркин Тентишев объяснил, почему выгнал из своего кабинета журналиста. Об этом он заявил в интервью одному из СМИ.

По его словам, он относится с уважением к работникам средств массовой информации и ценит их труд.

«Вчера пришли журналисты, сказали, с «Нур ТВ». Мне поступила информация, что этот телеканал два месяца как не работает. К тому же я знаю многих журналистов и уважаю их. А конкретно этот парень грубо начал спрашивать: «Что ты сделал за 100 дней, тебе этого срока мало что ли?». Я промолчал. Потом попросил остановить съемку и сказал, что не буду давать интервью. Позвал помощников и сказал, что нужно было проверить документы, перед тем как впускать их. Когда попросил его выйти, парень начал снимать происходящее на телефон», — рассказал Эркин Тентишев.

Чиновник добавил, что большинство журналистов, которых он знает, обладают высоким интеллектом, авторитетом и понятливы. Они задают острые и злободневные вопросы.

«Это правильно. Но я бы призвал журналистов не выполнять специальные заказы с целью осквернить чье-либо достоинство. Есть журналистская этика. Работа корреспондента очень важна в освещении событий в стране. Было бы хорошо, если они показывали свой высокий профессиональный уровень», — заявил Эркин Тентишев.