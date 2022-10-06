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Власть
Сюжет: Давление на СМИ

Аресты журналистов и блогеров: Замирбек Базарбеков признал ошибки судей

Глава Верховного суда Замирбек Базарбеков прокомментировал вопрос о том, почему подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетних суды отпускают под домашний арест, а журналистов и блогеров отправляют под стражу за посты в соцсетях, выступая на круглом столе «Взаимодействие судов со СМИ и освещение судебного процесса».

Он признал, что со стороны некоторых судей допускаются ошибки при избрании меры пресечения.

«Да, со стороны судей тоже допускаются ошибки (по арестам). Мы говорим, что, когда рассматриваются дела журналистов, надо быть крайне осторожными и при принятии решения о заключении под стражу детально изучить законодательство и учитывать все юридические аспекты. Если решения приняты без учета вышесказанного, то они будут рассматриваться в вышестоящих инстанциях. Ошибки допускаются, но мы хотим работать над ними», — сказал Замирбек Базарбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247268/
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