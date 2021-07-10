Там, где беда. О тех, кто спасает чужие жизни

Эти люди всегда в строю. Они первыми приходят на помощь при наводнениях, пожарах, стихийных бедствиях и авариях. В этом году пожарно-спасательная служба МЧС КР отмечает сразу два юбилея — 95-летие со дня создания государственной противопожарной службы и 30-летие образования Министерства чрезвычайных ситуаций. В Кыргызстане профессию спасателя избрали 3 тысячи человек. У каждого из них своя история, свои свершения и подопечные, которым они помогли в трудной ситуации. Объединяет их общий девиз: «Предотвращение, спасение и помощь». В мае в Бишкеке на улице Осмонкула в одном из частных домов полуторагодовалый малыш упал в яму уличного туалета.

Прибывшие на место ЧП спасатели Азим Абдразаков и Эрлан Болоткан уулу оперативно, без спецсредств залезли в яму и вытащили ребенка. Мальчик остался жив. Его мама рассказала, что малыш всегда был непоседой. «Меня тогда не было дома. Маленький сын оставался с 13-летней сестрой. Они собирались выйти в магазин, и, когда дочь запирала дверь, ребенок убежал. Он увидел, что она его догоняет и, видимо, подумал, что это игра, — ускорился и провалился в туалет. Соседи вызвали спасателей. Они вытащили сына за две минуты. Не представляю, что могло бы произойти, если сотрудники службы не приехали быстро на вызов», — вспоминает с благодарностью Айнура Асанова.

Такие случаи в практике спасателей нередки. Но они не считают город сложным участком работы — есть районы гораздо более травматичные. Для старшего лейтенанта Кубаныча Темирбек уулу — это Жайылский район Чуйской области. Там он проработал два года из 11, отданных профессии. «На автотрассе Бишкек — Ош есть перевал Тоо-Ашуу. Там часто происходят лавины, заторы, аварии», — объясняет Кубаныч Темирбек уулу. Спасатель недоумевает из-за людской беспечности и просит кыргызстанцев бережнее относиться к собственной жизни и здоровью и соблюдать элементарные меры безопасности. «Когда спасаешь человека, это быстро забывается. А когда вытаскиваем тела из разбитых на части машин или из-под лавин, селей, пожаров — это оседает в памяти. Помню, у одной семьи 31 декабря, прямо под Новый год сгорел дом, у другой — единственный сын погиб, летом поехал отдохнуть на озере и скончался. Мне всегда жалко их. Каждый раз на сердце тяжкий груз. К этому нельзя привыкнуть», — отмечает Кубаныч Темирбек уулу.

Фото 24.kg. Кубаныч Темирбек уулу

58-летний Жамбыл Жумагулов проработал в МЧС 23 года — с 1995 по 2018 год. Пришел туда офицером запаса и дослужился до начальника областного управления МЧС. Мужчина говорит, что работа спасателя — это постоянный стресс. Ведь они нужны там, где случилась беда. «Я работал в условиях схода лавин, селей, войны, принимал беженцев. Особо запомнились крушение самолетов в Панфиловском районе и поселке Дача-Су. Мы были там от самого начала до конца. С одной стороны, им нельзя было жить в опасных участках. С другой, столько человек погибло. Я тогда ушел в депрессию, не мог спать долгое время», — вспоминает он. По мнению ветерана МЧС, министерству просто необходима своя поликлиника с отделением психологической помощи. И, конечно, качественное техническое оснащение. Тогда и спасателей будет хватать, и молодежь с удовольствием будет приходить в эту профессию. «Мои дети не захотели выбирать профессию спасателя, потому что меня не было днем и ночью — приходилось служить без семьи в дальних районах. Для этого нужны большое терпение и выдержка. Только племянник пошел по моим стопам — говорит, хочет стать похожим на меня», — поделился Жамбыл Жумагулов.

В системе МЧС работают и женщины. Они приходят сюда осознанно. Как 34-летняя преподаватель Центра подготовки и переподготовки специалистов гражданской защиты при МЧС старший лейтенант Зарина Мусуралиева. «Я с детства хотела носить форму, быть военной, носить звездочки. Плюс у меня отец работал в системе МЧС пожарным. Сейчас он полковник в отставке. Кроме меня, по стопам отца пошли две сестры», — рассказывает женщина. В системе Гражданской защиты женщины работают медиками. Они выезжают на места природных бедствий, дорожно-транспортных и других происшествий, чтобы оказать помощь пострадавшим. Есть также преподаватели, которые готовят спасателей, и телефонистки, принимающие вызовы от граждан по номерам 112 и 102.

Читайте по теме И. о. мэра столицы Бактыбек Кудайбергенов наградил горожанина, спасшего девочку Зарина Мусуралиева с восторгом и энтузиазмом рассказывает о своей профессии. Одним из ее плюсов она считает дисциплину. «На второй день, как я надела форму, пришла на работу и увидела, что идет построение части. Я не знала, что просто так проходить нельзя мимо строевой — нужно отдать честь и представиться. Увидев, как я иду мимо, старший военный отправил на исходную. И так шесть раз. А потом я полдня проходила строевую одна. Это было поздней весной, было довольно жарко. Этот момент никогда не забуду», — смеется Зарина Мусуралиева. Старший лейтенант Зарина Мусуралиева в этом году стала единственной военнослужащей, получившей награду по случаю 30-летия МЧС.