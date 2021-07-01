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Общество
Сюжет: COVID-19

Успейте привиться. В Бишкеке остается около 11 тысяч доз «Спутника V»

В Бишкеке остается около 11 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 24.kg сообщили в центре иммунопрофилактики столичного ЦГСЭН.

Препарат можно получить в поликлиниках № 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8.

Напомним, столице всего выделили 25 тысяч доз первого компонента. В приоритете работающие граждане как в государственных, так и частных учреждениях, а также лица старше 60 лет и медработники.

Вакцину не ставят лицам младше 18 лет, беременным и кормящим, а также имеющим хронические заболевания в период обострения.

В Бишкеке также осталось около 1 тысячи доз второго компонента китайской вакцины Sinopharm.

По данным Минздрава на 1 июля, по республике вакцинировано 115,7 тысячи человек, в том числе второй дозой — почти 79 тысяч.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199508/
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