Вакцинация от COVID-19. В Бишкеке есть еще более 14 тысяч доз «Спутника V»

В Бишкеке есть еще более 14 тысяч доз «Спутника V». Об этом 24.kg сообщила заведующая центром иммунопрофилактики Бишкекского ЦГСЭН Бурул Асылбекова.

По ее словам, всего столице выделили 25 тысяч доз первого компонента. На вчерашний день более 10 тысяч желающих уже получили вакцину.

Препарат можно получить в поликлиниках № 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8.

Медики практически никому не отказывают. В приоритете работающие граждане как в государственных, так и частных учреждениях, а также лица старше 60 лет и медработники.

Вакцину не ставят лицам младше 18 лет, беременным и кормящим, а также имеющим хронические заболевания в период обострения.

«Заболеваемость растет, поэтому нужно ускорить вакцинацию, чтобы у людей успел выработаться иммунитет», — отметили в центре иммунопрофилактики.

По данным Минздрава, на 29 июня в КР вакцинировано 109,7 тысячи человек, в том числе второй дозой — 77,3 тысячи.