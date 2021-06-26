В жилмассиве «Кара-Жигач» началось строительство нового детского сада.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, церемония закладки капсулы в основание здания состоялась сегодня. В церемонии закладки принял участие исполняющий обязанности мэра столицы Бактыбек Кудайбергенов, министр образования и науки КР Болотбек Купешев и местные жители.

«Новое дошкольное образовательное учреждение планируют построить на пересечении улиц Исакеева и Кара-Жигач. Двухэтажное здание сможет вместить 140 детей», — сообщают в мэрии.

Уточняется, что на первом этаже будут игровые комнаты, буфетная, кухня раздаточная, спальные, санузлы, технические помещения, приемные. На втором — музыкальный гимнастический зал, методический кабинет, игровые комнаты, буфетная, приемные, кладовые и технические помещения.

Строительством займется победитель тендера — ОсОО «Олимп и КО».

Отмечается, что в этом году муниципалитет планирует начать строительство пяти детских садов и пяти общеобразовательных школ.