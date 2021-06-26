15:39
USD 84.66
EUR 101.11
RUB 1.17
Общество

В жилмассиве «Кара-Жигач» началось строительство нового детского сада

В жилмассиве «Кара-Жигач» началось строительство нового детского сада.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, церемония закладки капсулы в основание здания состоялась сегодня. В церемонии закладки принял участие исполняющий обязанности мэра столицы Бактыбек Кудайбергенов, министр образования и науки КР Болотбек Купешев и местные жители.

«Новое дошкольное образовательное учреждение планируют построить на пересечении улиц Исакеева и Кара-Жигач. Двухэтажное здание сможет вместить 140 детей», — сообщают в мэрии.

Уточняется, что на первом этаже будут игровые комнаты, буфетная, кухня раздаточная, спальные, санузлы, технические помещения, приемные. На втором — музыкальный гимнастический зал, методический кабинет, игровые комнаты, буфетная, приемные, кладовые и технические помещения.

Строительством займется победитель тендера — ОсОО «Олимп и КО».

Отмечается, что в этом году муниципалитет планирует начать строительство пяти детских садов и пяти общеобразовательных школ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199009/
просмотров: 93
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане 245 школ — аварийные
В Кара-Кульджинском районе чиновники незаконно продали земельный участок детсада
В селах Рават и Катран Баткенской области открыли новые детсады
Чистая вода, школы, детсады. Жители города Ош озвучили проблемы градоначальнику
В селе Кенеш Ноокатского района построят детский сад
Две компании в Нарыне незаконно приватизировали помещения детского сада
На громкую музыку из детского сада жалуются жители «Городка энергетиков»
Незаконная приватизация объектов. Прокуратура вернула два учреждения государству
В городе Ош строят еще три детсада: два из них откроют летом
В Иссык-Кульском районе построили детский сад за 25,4 миллиона сомов
Популярные новости
COVID-19. Как лечиться в&nbsp;домашних условиях, чтобы не&nbsp;нанести вред здоровью COVID-19. Как лечиться в домашних условиях, чтобы не нанести вред здоровью
Талибы захватили таможенный пункт &laquo;Шерхан-Бандар&raquo; на&nbsp;границе с&nbsp;Таджикистаном Талибы захватили таможенный пункт «Шерхан-Бандар» на границе с Таджикистаном
Вас вводят в&nbsp;заблуждение. Калича Умуралиева обратилась к&nbsp;Садыру Жапарову Вас вводят в заблуждение. Калича Умуралиева обратилась к Садыру Жапарову
Взятка в&nbsp;$50&nbsp;тысяч. Помощник экс-премьер-министра дал показания в&nbsp;суде Взятка в $50 тысяч. Помощник экс-премьер-министра дал показания в суде
Бизнес
Евро-2020: кто с&nbsp;кем сыграет в&nbsp;1/8&nbsp;финала? Смотрите в&nbsp;приложении O!TV Евро-2020: кто с кем сыграет в 1/8 финала? Смотрите в приложении O!TV
3&nbsp;в 1. Как сэкономить на&nbsp;мобильной связи, домашнем интернете и&nbsp;ТВ 3 в 1. Как сэкономить на мобильной связи, домашнем интернете и ТВ
Акция! VIP-номера бесплатно&nbsp;&mdash; в&nbsp;новом фирменном салоне MegaCom в&nbsp;Кемине Акция! VIP-номера бесплатно — в новом фирменном салоне MegaCom в Кемине
Joma&nbsp;&mdash; с&nbsp;заботой и&nbsp;любовью о&nbsp;спорте в&nbsp;Кыргызстане Joma — с заботой и любовью о спорте в Кыргызстане
26 июня, суббота
15:29
В жилмассиве «Кара-Жигач» началось строительство нового детского сада В жилмассиве «Кара-Жигач» началось строительство нового...
15:13
COVID-19. Глава кабмина Улукбек Марипов вакцинировался вместе с женой
15:00
Борьба с третьей волной COVID-19. Как кыргызстанцы оценивают меры властей
14:50
В Кыргызстане снижена цена ПЦР-теста. Но частных лабораторий это не касается
14:39
В Араванском районе убили 12-летнего мальчика