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Общество

Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 26 июня 2000 года

Самым жарким в Бишкеке было 26 июня 2000 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +39,2 градуса.

Самым холодным — 26 июня 1954-го, когда температура составила +9 градусов.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры июня для столицы составляет +22,9 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был июнь 2008 года со средней температурой +25,4 градуса.

Самым холодным — июнь 1901-го со среднемесячной температурой +17,7 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 26 июня ночью в Бишкеке ожидаются дождь и гром. Температура воздуха составит +13-15 градусов. Днем в столице будет солнечно. Воздух прогреется до +27-29 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198860/
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