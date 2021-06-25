Об условиях испытаний турецкой вакцины в Кыргызстане рассказали в Минздраве

Переговоры о третьем этапе исследования турецкой вакцины против коронавируса Turcovac в Кыргызстане продолжаются. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, пока нет окончательного решения. «Если переговоры нас не устроят, не будем делать испытания. Когда я встречался с турецким коллегой, назвал два условия: если они нам дадут энное количество вакцины в виде гуманитарной помощи и построят здесь завод. Если нет, тогда нет», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Ранее сообщалось, что в испытании нового препарата Turcovac примут участие 40,8 тысячи добровольцев. Исследование намечено в Венгрии, Азербайджане и Кыргызстане.

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По данным СМИ, третья фаза испытаний вакцины, разработанной университетом Эрджиес и министерством здравоохранения РТ, началась в Турции 22 июня.

В Кыргызстане вакцинация от COVID-19 идет медленно. Ранее чиновники неоднократно заявляли, что поставки вакцины обеспечат вовремя. Однако на сегодня в КР на шестимиллионное население привито не более 97 тысяч человек.

За неудовлетворительную работу Минздрава Алымкадыру Бейшеналиеву и его заместителю Джалалидину Рахматуллаеву объявили замечания.