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Общество
Сюжет: COVID-19

Третья волна COVID-19. Хорватия предоставит Кыргызстану вакцину

В рамках Анталийского дипломатического форума министр иностранных дел Руслан Казакбаев провел ряд встреч с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Радманом, главами МИД Черногории Джордже Радуловичем и Румынии Богданом Ауреску. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе встреч были обсуждены вопросы укрепления двустороннего политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. В целях разработки дорожной карты и дальнейшего взаимодействия с европейскими государствами в указанных сферах на ближайшую, среднюю и долгосрочную перспективу с каждой из сторон были достигнуты договоренности о проведении межмидовских консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел.

Казакбаев пригласил своих европейских визави принять участие в Первом экономическом форуме ЕС — ЦА в Кыргызской Республике, который состоится в ноябре.

Кроме того, с главами внешнеполитических ведомств были обсуждены вопросы расширения договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества. По итогам встреч были переданы проекты межправительственных соглашений в сфере сельского хозяйства, культуры, спорта и молодежной политики, а также в области образования и науки.

Отмечается, что европейские партнеры подтвердили свою политическую поддержку новоизбранной власти КР и проводимым политическим реформам в стране.

Хорватская сторона выразила готовность в предоставлении вакцин от коронавирусной инфекции.

Министры иностранных дел Кыргызстана, Черногории, Хорватии и Румынии договорились о взаимной поддержке кандидатур сторон в непостоянные члены Совета безопасности ООН, а также в Совет по правам человека ООН и другие выборные органы ООН.

С румынской стороной достигнута договоренность о проведении ряда мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198297/
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