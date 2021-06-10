Бишкектеплоэнерго проводит гидроиспытания на теплотрассах и в котельных

Бишкектеплоэнерго проводит гидроиспытания на теплотрассах и котельном оборудовании. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, работы будут проходить с 10 по 15 июня. Испытания проводятся после завершения ремонтно-профилактических работ.

Горожан просят во избежание затопов проверить исправность водоразборных кранов.

По всем вопросам, связанным с теплоснабжением, которое обеспечивает КП «Бишкектеплоэнерго», можно обращаться в абонентский отдел по телефону: 0312212847.

КП «Бишкектеплоэнерго» обеспечивает теплоснабжением 605 жилых домов, 12 объектов здравоохранения, 40 общеобразовательных школ, 14 детских садов, 8 вузов, 25 прочих бюджетных учреждений и 212 прочих потребителей. Предприятием обслуживается западная часть города: микрорайон «Джал», «Газгородок», «Военный городок» и жилгородок «Совмин».