13:54
USD 84.53
EUR 103.03
RUB 1.17
Общество

Бишкектеплоэнерго проводит гидроиспытания на теплотрассах и в котельных

Бишкектеплоэнерго проводит гидроиспытания на теплотрассах и котельном оборудовании. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, работы будут проходить с 10 по 15 июня. Испытания проводятся после завершения ремонтно-профилактических работ.

Горожан просят во избежание затопов проверить исправность водоразборных кранов.

По всем вопросам, связанным с теплоснабжением, которое обеспечивает КП «Бишкектеплоэнерго», можно обращаться в абонентский отдел по телефону: 0312212847.

КП «Бишкектеплоэнерго» обеспечивает теплоснабжением 605 жилых домов, 12 объектов здравоохранения, 40 общеобразовательных школ, 14 детских садов, 8 вузов, 25 прочих бюджетных учреждений и 212 прочих потребителей. Предприятием обслуживается западная часть города: микрорайон «Джал», «Газгородок», «Военный городок» и жилгородок «Совмин».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197150/
просмотров: 289
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкектеплоэнерго отключит 110 частных домов из-за изношенного оборудования
В Бишкеке жители нескольких домов могут остаться без горячей воды и отопления
В столице на газ переведут котельные Бишкектеплоэнерго
Куда обращаться? В Бишкектеплоэнерго обновили номера горячей линии
Бишкектеплоэнерго снизило градус подачи тепла горожанам
Почти половина котельных Бишкектеплоэнерго готова к зиме
На улице Минжилкиева затруднен проезд из-за аварии на теплотрассе
В Бишкеке идет подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду
В героев «Великого Гэтсби» перевоплотились сотрудники Бишкектеплоэнерго
Бишкектеплоэнерго присоединилось к #TetrisChallenge
Популярные новости
Внутренние войска. Бездарное руководство и&nbsp;раздетые солдаты Внутренние войска. Бездарное руководство и раздетые солдаты
Состояние Алмазбека Атамбаева критическое&nbsp;&mdash; адвокат Состояние Алмазбека Атамбаева критическое — адвокат
В&nbsp;Бишкеке задержан бывший начальник столичного управления ГКНБ В Бишкеке задержан бывший начальник столичного управления ГКНБ
Забастовка завершена. Водители маршруток завтра выходят на&nbsp;линии Забастовка завершена. Водители маршруток завтра выходят на линии
Бизнес
Сотрудники MegaCom сдали более 24&nbsp;литров донорской крови Сотрудники MegaCom сдали более 24 литров донорской крови
Страны БРИКС призвали к&nbsp;полному прекращению огня в&nbsp;Афганистане Страны БРИКС призвали к полному прекращению огня в Афганистане
Обращение к&nbsp;главе &laquo;Центерра Голд Инк.&raquo; Скотту Перри направил профком &laquo;Кумтора&raquo; Обращение к главе «Центерра Голд Инк.» Скотту Перри направил профком «Кумтора»
&laquo;Керемет Банк&raquo;: мероприятия НБ&nbsp;КР&nbsp;по&nbsp;оздоровлению дают положительные результаты «Керемет Банк»: мероприятия НБ КР по оздоровлению дают положительные результаты
10 июня, четверг
13:52
Дело «Кумтора». Ширин Айтматову вызывали на допрос в ГКНБ, потом отпустили Дело «Кумтора». Ширин Айтматову вызывали на допрос в ГК...
13:48
Повторные выборы. Число партий, желающих баллотироваться, увеличивается
13:47
Повторные выборы. ТИК просит партии поторопиться с внесением залога
13:23
Театр «Учур» принял участие в XV Международном фестивале «Науруз»
12:53
Бишкектеплоэнерго проводит гидроиспытания на теплотрассах и в котельных